「宜蘭農校遺址」考古發掘進行式 羅高師生現場驚呼

國立宜蘭大學「電資學院擴建工程」建築基地的考古發掘工作，已進行2年多，陸續出土「宜蘭農校遺址」的墓葬及琉璃珠等噶瑪蘭族留下的文化遺物與生態遺留。為擴大公眾考古效益，縣府特別規劃3場考古教育推廣活動，羅東高中師生今日參與第2場，一睹可遇可不求的考古發掘現場。

宜蘭縣政府列冊遺址「宜蘭農校遺址」位在宜大神農校區，校方自2000年以來，在校內興建工程施工時，發現史前建築結構、墓葬、人骨、灰坑等，以及各式陶、石、金屬等文化遺物。

縣府文化局表示，經年代檢測、遺物類型判定，這屬於十三行文化舊社類型的考古遺址，年代距今400年前。其中，2件通稱金鯉魚的魚形金屬編物，經考證為噶瑪蘭人珍視貴重的裝飾品，2017年指定為縣定古物。

校方原欲動工「電資學院擴建工程」，因發現灰坑，依文資法規定委託相關單位發掘。考古遺址搶救發掘作業迄今2年多，上月起陸續發現墓葬、人骨，以及琉璃管珠（金珠）、疑似魚形金屬編物等。

庶古文創考古事業部課長戴志家表示，金鯉魚為噶瑪蘭人特有東西，目前只有宜蘭有，且數量不多。依據《噶瑪蘭廳志》所述，金鯉魚是掛在額上或胸前的魚型金屬編物，「實際發掘到就跟文獻敘述一模一樣。」

文化局認為考古發掘現場可遇不可求，6月配合現地狀況，舉辦3場教育推廣活動。羅東高中師生今天參與第2場，自然組的林姓學生表示，從小看許多國外考古節目而感興趣，這次參訪很驚豔，原來宜蘭也有人在發掘在地歷史文化的遺址。