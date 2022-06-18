封館2年 史前館25日特展開放預約參觀

國立台灣史前文化博物館2020年6月因建築再造與展示更新計畫，暫停對外營運，經重新規劃大廳、常設展廳及參觀動線。睽別2年將於25日起開放部分空間特展，採預約參觀。

史前館今天發布新聞稿，2年前起啟動康樂本館建築空間再造及展示更新計畫，重新規劃大廳、常設展廳及參觀動線設計。目前工程陸續完工，新的博物館有更流暢輕鬆觀展動線，戶外庭園景觀、公園綠地也傳遞博物館親民、為大眾服務意象，希望能全面提升史前館在展示教育、學習體驗、參觀及友善服務品質。

史前館表示，6月25日起推出特展搶先看系列活動，1樓多功能空間「這個NEW博物館」特展，特別以4個主題，包含誕生與再造、創新內容、幕後工作及展望與祝福四個展示單元，完整介紹史前館康樂本館建築本體空間再造、常設展示更新及籌建，以工程期間多媒體紀錄影音向觀眾介紹史前館華麗轉身經過。

在常設展廳正式開放前，透過特展讓觀眾了解史前館2年來努力，並藉此展望煥然一新、貼近大眾生活的博物館。

另外，史前館與台灣女性藝術協會合作，2022年暑假「愛與希望～2022世界女藝匯流藝術祭」系列之「我們/Women的歷史之前與之後」特展，將於史前館第一、二特展室及迴廊展出，展期6月25日至9月21日。

本檔展覽以「藝術考古：性別、神話與科技越界」為主旨重新回顧並詮釋「女」，圍繞於「原民與生態跨域」、「性別與歷史再現」、「神話與科技越界」等三個相關議題。

特展集結18名當代女性藝術家的代表藝術作品，展現跨文化、跨領域的創意交織，除了性別藝術展與女藝匯流展，展覽期間更搭配女性影展及座談、女書展等多元族群等系列綜合活動，期盼在療癒重生之際能在歷史文化裂縫罅隙中同心搭築起女藝神力的彩虹橋。

史前館表示，特展搶先看開放民眾或團體觀眾採預約制申請參觀，每日開放上午9時、11時30分、下午2時3個場次，配合人流及容量總量管制每場次開放200人，參觀時段2小時，各場次搭配環境清消作業。配合COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫政策，入館前測量額溫、手部消毒，全程佩戴口罩、保持社交距離，依動線引導參觀。歡迎觀眾踴躍預約參觀。