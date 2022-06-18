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影／0-400直線加速賽 台東知本熱鬧登場

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
現場還安排了知名賽車手激情演出，帶來原地360度的疾速大迴轉及甩尾飄移秀，高超技巧搏得滿堂采。圖／讀者提供
現場還安排了知名賽車手激情演出，帶來原地360度的疾速大迴轉及甩尾飄移秀，高超技巧搏得滿堂采。圖／讀者提供

2022「台東富豪觀光旅遊盃0-400直線加速賽」今天一連2天在知本登場，逾4百輛價值超過千萬改裝房車同台競速。台灣賽車界網紅名人廖老大也將車隊參與賽事，更添看頭。現場還有動態甩尾表演，圍觀民眾驚呼連連。

「哇，百萬名車喔！瞬間起跑車速也太快了吧！」一輛輛馬力超過200匹的改裝房車，甚至千萬超跑出現在觀眾眼前，視覺和聽覺瞬間挑起現場所有人的腎上腺素，歡呼和掌聲不斷，難得有機會體驗房車飆速的震憾，大呼過癮。

「台東富豪觀光旅遊盃0-400直線加速賽」今年再度開拔到知本，400多輛耀眼的改裝房車，直線加速奔馳在知本大學路上，吸引超過上千民眾前往觀賽，最受矚目的是台灣賽車界網紅名人廖老大的車隊也參與賽事，讓觀眾見識國際專業等級的賽車團隊，不是浪得虛名。

一連2天賽程採2車1組0到400公尺直線競速，現場還安排了知名賽車手激情演出，帶來原地360度的疾速大迴轉及甩尾飄移秀，高超技巧搏得滿堂采，但伴隨而來的濃白煙霧和刺鼻的急煞焦味，也讓人紛紛掩鼻閃避。

台灣光觀旅遊聯盟總會表示，希望透過賽事，推廣正確安全賽車駕駛概念，同時也為台東觀光旅遊發展增加話題性和可看性；未來會以更多樣性的動態與靜態表演，呈現給更多觀眾欣賞。

2022「台東富豪觀光旅遊盃0-400直線加速賽」今天一連2天在知本登場，逾4百台價值超過千萬改裝房車同台競速。圖／讀者提供
2022「台東富豪觀光旅遊盃0-400直線加速賽」今天一連2天在知本登場，逾4百台價值超過千萬改裝房車同台競速。圖／讀者提供
台灣賽車界網紅名人廖老大也將車隊參與賽事，更添看頭。圖／讀者提供
台灣賽車界網紅名人廖老大也將車隊參與賽事，更添看頭。圖／讀者提供

台東 網紅 廖老大

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