稻黑椿象恐倍增40億隻！關山有機田區准燒稻草抑制

台東縣關山鎮梓園有機水稻田區黑椿象數量成長達2.2億，農改場推估下半年將達40億隻，為蟲害防治、有機田永續經營，縣府通過本月20日起至30日，專案准許該區燒稻草高溫防治，但提醒未經申請且專案核准者，不得擅自焚燒稻草，違者將依空汙法及消防法查處。

台東縣府表示，關山鎮梓園米廠有機水稻田區綿延超過110公頃，是近年輔導有機友善稻米重要成果，更是全台唯一完整、大面積有機驗證水稻田區，但去年二期稻作及今年正在收割的一期稻作，均飽受稻黑椿象危害。

台東區農業改良場指出，稻黑椿象對化學藥劑敏感，不會蔓延影響慣行田區，但有機田區不能使用化學藥劑，難以降低族群密度，推估梓園米廠有機稻田區成蟲數量已達2.2億隻，若按照稻黑椿象淨增殖率，每隻成蟲每期稻作增長20倍，下半年該區有機稻作推估將達到40億隻以上

農業處長許家豪說明，台東縣近6年都限制燃燒稻草，但梓園有機水稻田區黑椿象實在太多，經討論才決定用老祖宗方法試試，縣府專案審核通過，防治時間及驗證地號均經建檔列管，高溫防治作業過程將由關山鎮公所、鎮農會等協助監測及宣導。

稻農有意專案申請高溫物理性防治須具備三條件，首先應為有機驗證田區，其次為有機驗證面積應毗連超過50公頃。最後是必須經台東區農改場現地研究審認，確認現行有機防治方式均無法有效遏止蟲害，且具有前述資格條件者，才能向縣府府申請專案審查。