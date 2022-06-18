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花蓮中山風雨球場上梁預計年底啟用 雨天也可安心打球

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市公所發包施作中山風雨球場，近日完成上梁。圖／市公所提供
花蓮市公所發包施作中山風雨球場，近日完成上梁。圖／市公所提供

花蓮市公所爭取經費，斥資3000餘萬元，打造中山風雨球場，施工順利，近日完成上梁，市長魏嘉賢等人前往視察，預計年底可以完工啟用，屆時將有兩座籃球場「加蓋」，喜愛運動的市民下雨天也可以打籃球。

花蓮市中山公園有兩座籃球場和一座網球場，但都是露天球場，下雨天就不方便運動。市公所向客委會提報計畫，爭取在籃球場的位置「加蓋」做為風雨球場，獲客委會核定2970萬元，去年底發包，今年2月正式開工。

風雨球場工程進度順利，目前達到25.12%，超過預期，已完成上梁。市長魏嘉賢與主秘翁美華及建設課長徐國城近日到工地視察，工程單位簡報指出，接下來將陸續完成球場區鋼構及屋頂薄膜、廁所區結構體、球場區地坪整修等工項，若一切順利，可望在年底前完工。

市公所指出，根據建築法規，這項工程還必須單獨設置廁所、滯洪池，以及看台遮雨棚、夜間照明、停車位等基本設施，加上新冠疫情嚴峻及國際原物料大幅上漲等因素，雖獲得客委會大力支持，但經費與實際執行的預算還有一大段缺口。

市長魏嘉賢感謝魏嘉彥、鄭寶秀、黃振富、葉鯤璟、周駿宥、田韻馨、黃馨、哈尼．噶照等多位議員爭取建議款補助220萬元，另外還有花蓮市民代表會副主席李振瑋，代表蔡翼陽、謝豪杰、蕭民隆、陳惠卿、江如玲、黃達祥、平島．部定等人建議款94萬7700元，加上公所自籌款，得以湊足所需經費發包動工，希望工程一切順利，在年底前啟用，提供市民優質的雨天運動環境。

花蓮市公所發包施作中山風雨球場，近日完成上梁。圖／市公所提供
花蓮市公所發包施作中山風雨球場，近日完成上梁。圖／市公所提供
花蓮市公所發包施作中山風雨球場，近日完成上梁。圖／市公所提供
花蓮市公所發包施作中山風雨球場，近日完成上梁。圖／市公所提供
花蓮市公所發包施作中山風雨球場，近日完成上梁，市長魏嘉賢（右2）前往視察工程。圖／市公所提供
花蓮市公所發包施作中山風雨球場，近日完成上梁，市長魏嘉賢（右2）前往視察工程。圖／市公所提供

魏嘉賢 花蓮 客委會

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