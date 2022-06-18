聽新聞
test
0:00 / 0:00
花蓮中山風雨球場上梁預計年底啟用 雨天也可安心打球
花蓮市公所爭取經費，斥資3000餘萬元，打造中山風雨球場，施工順利，近日完成上梁，市長魏嘉賢等人前往視察，預計年底可以完工啟用，屆時將有兩座籃球場「加蓋」，喜愛運動的市民下雨天也可以打籃球。
花蓮市中山公園有兩座籃球場和一座網球場，但都是露天球場，下雨天就不方便運動。市公所向客委會提報計畫，爭取在籃球場的位置「加蓋」做為風雨球場，獲客委會核定2970萬元，去年底發包，今年2月正式開工。
風雨球場工程進度順利，目前達到25.12%，超過預期，已完成上梁。市長魏嘉賢與主秘翁美華及建設課長徐國城近日到工地視察，工程單位簡報指出，接下來將陸續完成球場區鋼構及屋頂薄膜、廁所區結構體、球場區地坪整修等工項，若一切順利，可望在年底前完工。
市公所指出，根據建築法規，這項工程還必須單獨設置廁所、滯洪池，以及看台遮雨棚、夜間照明、停車位等基本設施，加上新冠疫情嚴峻及國際原物料大幅上漲等因素，雖獲得客委會大力支持，但經費與實際執行的預算還有一大段缺口。
市長魏嘉賢感謝魏嘉彥、鄭寶秀、黃振富、葉鯤璟、周駿宥、田韻馨、黃馨、哈尼．噶照等多位議員爭取建議款補助220萬元，另外還有花蓮市民代表會副主席李振瑋，代表蔡翼陽、謝豪杰、蕭民隆、陳惠卿、江如玲、黃達祥、平島．部定等人建議款94萬7700元，加上公所自籌款，得以湊足所需經費發包動工，希望工程一切順利，在年底前啟用，提供市民優質的雨天運動環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言