大南澳休閒農業區串連在地店家 推山海之旅促觀光

位處宜蘭縣境最南端的大南澳休閒農業區依山傍海，為推廣在地產業，串連20多家業者，結合神秘沙灘等自然景點，6月下旬將推出豐富的山海之旅，帶領民眾造訪地方職人、體驗農事活動、大啖當地限定佳餚。

大南澳休閒農業區沒有汙染產業且開發較晚，保存許多原始的天然景觀，加上該區農民以自然、有機、友善農法栽種稻米與農作物，輔以朝陽漁港、養殖漁業，當地資源在整合之下，能帶動永續發展、觀光休閒。

該休區管委會主委葉武訓表示，大南澳地區位處台北、花蓮之間，遊客來往頻繁，真正留下來的人卻不多。有鑒於此，近期集結休區20多家業者，規劃食農、食魚教育的遊程，積極向外推展好農、好物、好人情，希望能有更多人加入，一起活絡地方經濟。

大南澳踩線團日前跟著阿菊果園的青農偕清標從蒸金瓜、揉麵團、包餡，手作香氣十足的金瓜粿，再隨南澳阿聰自然田的場主黃仕聰學採蓮花、蓮子，品嚐好糧食堂的新鮮、健康餐，在樸豔辣椒美食文創館DIY剝皮辣椒。

不只農事體驗，還會前往神秘沙灘，欣賞大自然鬼斧神工的海蝕洞，在海邊以魚肉為誘，尋找浪花蟹蹤影，或是穿青蛙裝下海捕撈魩仔魚。葉武訓亦是台灣偏鄉生態物種保育護育協會理事長，他提到，南澳南溪有著保育鳥類「小燕鷗」，休區未來也會導入生態旅遊。