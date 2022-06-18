聽新聞
test
0:00 / 0:00
蘭嶼居民將自組「海岸巡守隊」守護海洋
為提高蘭嶼居民對永續海洋的意識，漁人社區發展協會今舉辦為期3天的「在地守護海洋計畫」課程，共20位在地居民報名參加，結訓後將成立「海岸巡守隊」，讓族人維護海洋生態健康成長。
漁人社區發展協會表示，這項活動由海洋委員會支持輔助，希望藉由民間組織的建置，及政府部門資源的支持下，提供海洋政策與生態永續發展上的基石，讓在地族人瞭解維護海洋的重要性。
為期3天的課程規畫有海洋保育相關法規、海上救生救難SOP、潮間帶生物介紹，海洋生態永續概念，以及最重要的蘭嶼傳統海洋文化知識體系等，並邀請專業講師和在地耆老授課解說。
學員施俊賢說，自己對於海洋文化課程有很濃厚的興趣。多了解自己的文化，反正都在自己的部落，現在返鄉蘭嶼年輕人愈來愈多，回來家鄉對於海洋經營這方面是需要非常重視。
漁人社區發展協會表示，學員結訓後，將成立的海岸巡守隊，一邊守護蘭嶼的海洋，一邊向其他居民及遊客宣導維護海洋的理念，讓蘭嶼海洋資源可以永續下去。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言