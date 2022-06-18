蘭嶼居民將自組「海岸巡守隊」守護海洋

為提高蘭嶼居民對永續海洋的意識，漁人社區發展協會今舉辦為期3天的「在地守護海洋計畫」課程，共20位在地居民報名參加，結訓後將成立「海岸巡守隊」，讓族人維護海洋生態健康成長。

漁人社區發展協會表示，這項活動由海洋委員會支持輔助，希望藉由民間組織的建置，及政府部門資源的支持下，提供海洋政策與生態永續發展上的基石，讓在地族人瞭解維護海洋的重要性。

為期3天的課程規畫有海洋保育相關法規、海上救生救難SOP、潮間帶生物介紹，海洋生態永續概念，以及最重要的蘭嶼傳統海洋文化知識體系等，並邀請專業講師和在地耆老授課解說。

學員施俊賢說，自己對於海洋文化課程有很濃厚的興趣。多了解自己的文化，反正都在自己的部落，現在返鄉蘭嶼年輕人愈來愈多，回來家鄉對於海洋經營這方面是需要非常重視。