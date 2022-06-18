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影／晨曦中讓身體醒過來！台東日出海洋晨曦瑜珈登場
台東縣政府主辦「日出海洋晨曦瑜珈亅，今日在加路蘭遊憩區登場，上百民眾在草皮上、晨曦中，搭配音樂、聆聽海浪、放鬆身心舒展筋骨、洗滌身心，縣府今年透過不同季節主題，共規畫38場「自然醒慢活祭亅活動，歡迎民眾共同參與，喚醒心靈療癒力。
台東縣政府社會處長陳淑蘭表示，台東是台灣最適合身心靈療癒的城市，為打造慢生活「身心休閒產業」，今年推出春夏秋冬健康活動，晨曦瑜珈是夏季首場活動，透過瑜珈、音樂讓更多人享受台東健康、美好，活動的確吸引許多外縣市、都會朋友到台東旅遊。
主辦單位表示，這次2天1夜的瑜珈體驗活動，吸引上百名來自台北、台中及高雄的朋友參加，瑜珈課程 融合台東的海洋、日出，讓瑜珈學員們在晨曦中舒張筋骨、放鬆自我，去除長期在都會工作的緊張與疲勞，也感受大自然的美好。
「這活動太療癒了！」廖姓學員表示，她和幾個朋友，都是從北部報名，參加這個活動，活動課程除了瑜珈、冥想、芳療，更重要的是在台東的山水景色中，讓心靈放鬆，身心像被大海洗滌，也的確讓自己慢下來、紓緩忙碌工作壓力。
台東縣政府表示，今年將辦理55場社區身心療癒體驗，夏季號主題為「電子音療四肢解放」，強調肢體療癒，以舞蹈、瑜珈、伸展等肢體開展，作為療癒主軸，另7月在東河金樽有收費場療癒工作坊，8月在都蘭觀海平台舉辦免費場紓壓音樂會及結合社區的心靈市集。
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