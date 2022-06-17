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繼愛三路麥當勞熄燈 基隆唯一的「漢堡王」營業到19日

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆繼愛三路麥當勞熄燈，唯一的「漢堡王」營業到19日。記者游明煌／攝影
基隆繼愛三路麥當勞熄燈，唯一的「漢堡王」營業到19日。記者游明煌／攝影

有34年歷史的基隆市廟口夜市旁愛三路「麥當勞」，位在市中心黃金店面的「大麥」，5月29日晚上才剛熄燈，讓很多基隆人不捨。沒想到，基隆唯一的一家知名連鎖速食「漢堡王」也要關門，店門口已貼出公告，營業到19日，今晚湧入不少民眾來拍照、懷念送別。

麥當勞基隆愛三店自1988年2月起營運，台灣麥當勞表示，基於整體商業考量，5月29日晚間8時結束營業，感謝顧客長久以來的支持，基隆市目前還有3家麥當勞餐廳營業。29日晚麥當勞湧大批民眾送別，依依不捨，很多人告別這間有著很多基隆人記憶的老店。

不料，也位在市中心田寮河畔，信一路World Gym健身房大樓1樓的漢堡王中正店，也貼出公告，跟大家珍重再見，感謝大家的愛護與支持，由於營運策略調整，營業至19日。期許早日繼續為您提供火烤美味。

民眾指出，基隆原來有兩家「漢堡王」，第一家是在基隆火車站前的小艇碼頭前，開了很久，後來約在3年前中正店開幕後，站前的漢堡王就收了。中正店是目前漢堡王在基隆唯一的一家店，熄燈後，等於宣告漢堡王退出基隆的市場。

今晚中正店漢堡王湧入不少民眾，比平時多很多，也有很多人排隊，店內也幾乎坐滿，很多人吃驚說「怎麼會關了，很多人來運動健身都會來買漢堡」，不少人愛漢堡王的口味，生意也還不錯，有死忠的顧客。一名學生說，他愛吃勁濃起司重磅漢堡，內很好吃。

有民眾猜測，會不會是疫情、租金的關係，現在餐廳都很難撐，民眾也很不捨。

基隆繼愛三路麥當勞熄燈，唯一的「漢堡王」營業到19日。記者游明煌／攝影
基隆繼愛三路麥當勞熄燈，唯一的「漢堡王」營業到19日。記者游明煌／攝影

基隆 漢堡 麥當勞

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