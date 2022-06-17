花蓮四維高中軟式棒球隊奪全國冠軍 徐榛蔚接見表揚

110學年度全國高中軟式棒球聯賽日前結束，花蓮四維高中勇奪冠軍盃，是校史第一座軟式棒球冠軍，隊職員今天獲縣長徐榛蔚接見表揚，讚許四維高中不管在辦學、體育、技職證照，各面向都深獲家長肯定。

四維高中校長蔡忠和說，棒球隊成軍已經８年，屬於社團性質，雖曾打進黑豹前８強，但過去在全國高中聯賽軟式組成績並不理想，止步16強，甚至在花蓮預算就被淘汰。

他說，前年好不容易搶下花東代表權，要進軍全國賽，但因疫情取消賽事。今年參賽也遇到許多難關，多位主力球員接連染疫或是隔離，甚至訓練時只剩5、6人，比賽時又有隊員受傷，但大家仍發揮強大的凝聚力和團隊精神，克服重重難關，一舉奪冠。四維高中董事長黃淑怡肯定隊員們一路過關斬將，過程中展現出來的強烈自信與技術。