宜蘭「2022藝術自造季」今登場 2500年紅檜吸睛

宜蘭中興文創園區年度三大盛事之一「藝術自造祭」，今年邁入第6年，以「風林火山－工藝的氣場」為主題，展出剪紙、紙塑、陶藝、木藝、植染共5種、143件的精緻工藝作品。今天開幕，不少參觀民眾進入展場，看到1.6公尺高、2500年的紅檜驚呼連連。

2022藝術自造祭的主題「風林火山」，策展理念源自日本戰國時期武田家使用的軍旗上所寫：「疾如風，徐如林，侵掠如火，不動如山」；藝術源於自然，此次回歸工藝起點，將藝術與土地做連結。縣長林姿妙表示，透過自造精神融入藝術展演風潮，持續行銷宜蘭獨特的文化、藝術。

今年展覽內容豐富，被譽為台灣剪刀手的剪紙藝術家謝文麒，以獨創「剪後再摺」聞名，展出31件愛心、舞蝶與昆蟲的作品，盼將剪紙藝術發揚光大。紙塑藝術家游政達將紙塑藝術的精細手工，以鳥類紙塑、紙禮服、菁塑人形來呈現，他直呼「在家鄉展覽是很棒的事。」

台灣柴燒陶藝第一人邱建清的噶瑪蘭之春系列作品，以家鄉宜蘭海邊海蝕地形來創作，其中高跟鞋元素更增添人性。台灣珍稀木頭大收藏家林岳昇是羅東人，將大自然瑰寶有系統地整理，這回展出「巍峻巨木高山的氣場」、「造物者奇幻之作」共37件收藏品。

另外，宜蘭縣宜蘭染工坊發展協會集結不同領域的植染愛好者，將古老的天然染色技藝結合現代生活美學，44件的服飾、大型染布作品，要讓民眾感受「宜蘭染」的獨特魅力。