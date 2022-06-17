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北基宜10餘議員訪基隆城博會 林右昌、蔡適應接棒解說

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
北基宜10餘議員訪基隆城博會，林右昌、蔡適應接力解說。圖／基隆市政府提供
北基宜10餘議員訪基隆城博會，林右昌、蔡適應接力解說。圖／基隆市政府提供

北基宜十多位議員今天上午連袂前來城市博覽會A展區參訪，基隆市長林右昌擔任主要解說導覽，立委蔡適應接力客串解說，議員表示對於基隆近幾年的改變、有深刻的印象，期盼北部各縣市可以攜手互補互利。

來自宜蘭、台北及基隆等縣市的十多位議員們今天造訪城市博覽會A展區。宜蘭市長江聰淵表示，基隆跟宜蘭是一日生活圈，兩個城市的關係緊密，林市長近年來推動城市建設的成果有目共睹，他特別與宜蘭縣的多位議員一起來基隆取經，相信日後將可以作為縣政建設的參考。

今天議員參訪的城市博覽會A展區舊火車站區，主題為「時代基隆」，呈現基隆近年城市改造以及空間發展規劃。林右昌說，這些參與基隆近年城市改造以及空間發展規畫的建築專業者、地方團隊、政府單位，就像一間「基隆聯合事務所」的伙伴，而他就是事務所的主持人，齊心將市政建設做好。

蔡適應表示，基隆和宜蘭關係非常的密切，基隆的人口組成，有四分之一是從宜蘭過來的，在基隆的宜蘭同鄉會，人數也相當眾多。城市的改變絕對不能鬆懈，必須一棒接一棒的將政策和建設持續推動。

蔡適應補充，基隆和宜蘭透過東北角的交通、彼此串聯，北觀風景區和東北角風景區，代表著基隆、新北、宜蘭，未來要推動旅遊觀光，一定要是城市間一起合作，會推動城市的聯合行銷，走出基隆和宜蘭自己的特色。

北基宜10餘議員訪基隆城博會，林右昌、蔡適應接力解說。圖／基隆市政府提供
北基宜10餘議員訪基隆城博會，林右昌、蔡適應接力解說。圖／基隆市政府提供
北基宜10餘議員訪基隆城博會，林右昌、蔡適應接力解說。圖／蔡適應服務處提供
北基宜10餘議員訪基隆城博會，林右昌、蔡適應接力解說。圖／蔡適應服務處提供

基隆市長 宜蘭 蔡適應

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