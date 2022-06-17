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花縣府發歐盟認證唾篩 議員查驗僅獲馬來西亞認證

中央社／ 花蓮縣17日電

花蓮縣政府獲企業捐贈未獲食藥署EUA的唾液快篩試劑，衛福部要求暫停發放。有議員對比網路資訊，質疑試劑未獲歐盟認證，僅有馬來西亞認證；花縣府回應，各國產品名稱有異。

花蓮縣議會今天進行臨時會，多名議員關切縣府因發放未獲核准唾液疫苗，遭衛福部發文要求暫緩發放一案。

民進黨籍議員張美慧、國民黨籍議員黃馨皆指出，衛生局應說明這批唾液快篩試劑來源，既然知道未經食藥署緊急使用授權（EUA）仍執意發放的態度及考量。

無黨籍議員楊華美指出，縣府稱這款唾液快篩試劑「在英國設計、德國製造、馬來西亞組裝，通過歐盟認證」，經辦公室比對各國核可試劑，發現這款只有獲得馬來西亞認證，未獲歐盟認證。

國民黨縣議員李秋旺為縣府抱屈，認為快篩試劑核准權在中央食藥署，2年多來只看到落後部署，中央核准的唾液快篩被爆無效，再甩鍋是廠商問題，呼籲花蓮縣府提出國外授權證明及說明準確性，讓民眾不要擔憂。

花蓮縣衛生局長朱家祥說明，善心企業有感於國內2歲以下孩子沒有適用的快篩，找到這款產品轉贈花蓮，委託縣府轉發給花蓮民眾，縣府經查證，這款唾液試劑獲馬來西亞、歐盟CE驗證，在歐洲各國可使用，評估後是可提供民眾使用。

朱家祥強調，這款試劑因沒經過食藥署認證，使用上定調為初步篩檢，民眾若篩出陽性，還是要到醫院給醫生確認。

朱家祥會後接受媒體聯訪指出，經局處同仁確認，這款唾液快篩試劑在德國販售的名稱與馬來西亞不同，恐因此造成議員搜尋不到的原因，也相信馬來西亞是嚴謹的國家，會嚴格監控產品認證等規範。

朱家祥說，單以網路搜尋不到，就認定未獲某些區域認證，這樣的解讀可能太放大了。媒體提問唾液快篩後續如何處置，朱家祥說，將與中央討論，了解中央的看法後再處理。

馬來西亞 唾液快篩 花蓮

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