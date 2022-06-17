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台東熱氣球嘉年華收費 縣民和縣內學生服務者享優惠

中央社／ 台東縣17日電

台東國際熱氣球嘉年華活動7月2日登場，台東縣政府今天公布進入活動主場地的鹿野鄉高台大草原收費標準，縣民和在台東服務、就學者享百元無限次進出。

台東縣政府今天發布新聞稿，「2022台灣國際熱氣球嘉年華」即將於7月2日舉行，為期45天，縣府公布活動期間入園清潔維護費收費標準。

無論大、小車輛（客、貨車）、機車皆會收取入園清潔維護費，收費標準平日（週一至週四）機車為30元，汽車及大型重型機車為100元，假日（週五至週日）機車為50元，汽車及大型重型機車為200元，自行車免收費，收費時段為活動期間每天上午5時至7時30分及下午4時至晚上7時30分。

另外，設籍台東或於台東縣內服務、工作、就學者享優惠，只需預先繳交100元就可無限次進出園區，現場將不再開立繳費單據，預先繳交辦理時間自6月18日起至8月15日止，早上9時至晚上8時可前往「台東市傳廣路79號停管中心」辦理。

只要持身分證、工作證、學生證等相關證件及本人或家人汽車行照即可申請（車籍不限設籍於台東，租賃車及營業車輛不適用優惠）。

台東縣政府交通及觀光發展處表示，活動園區停車收費採巡場開立繳費通知單的方式，車輛離場後民眾可持單據於繳費期限內至全台統一超商（7-11）、全家便利商店、OK便利商店、台東市傳廣路79號停管中心繳費，或下載行動支付APP：車麻吉、PI拍錢包、LINE Pay Money、街口支付、歐付寶等查詢繳費，繳費時應索取繳費憑證並保存6個月以維護權益。

交觀處呼籲，為避免道路壅塞，園區全線禁止路邊停車，請參與熱氣球嘉年華的民眾將車輛停放於活動指定停車區，遵守規定並配合交通引導人員指引停車。相關入園資訊與台東縣民優惠申請辦法可至活動官網或FB粉絲專頁查詢。

台東 熱氣球嘉年華

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