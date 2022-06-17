台電蘭嶼電廠增設新系統改善供電 居民存疑拉布條抗議

台電公司改善提升蘭嶼電廠供電及技術不足問題，增設「電力儲存及MR混合實境」系統，今天正式啟用。不過，電廠附近居民質疑電廠是更換發電機組，排放黑煙恐製造空汙。台電台東區處長簡翠玉說，居民誤會了，將持續說明溝通。

簡翠玉說，電廠增設這兩套系統均屬不產生汙染的高科技設備，居民擔心的應是柴油發電機組，但此次發電機組並未汰換更新，現有6部柴油發電機組仍繼續運作；兩套系統運作後，可大幅降低島上電力跳脫情形，用電更穩定。

蘭嶼電廠增設的「電力儲存及MR混合實境」系統，是由台電聯手台達電子及台灣微軟合作，其電力儲存系統可儲存1100度電，在人員進行電力維修或遇跳機等突發電力事件，更可在0.2秒內瞬間供電救援，幾乎沒有秒差的提供電力。

另MR混合實境系統則可打破離島空間限制，即時連線本島台電專家團隊，不用在舟車勞頓飛到蘭嶼，就能透過實境進行指導維修，不僅解決技術上的不足，也提升島上電力檢修效率。而這兩套高科技系統，台電斥資近億元經費增設。