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基隆城市博覽會咖啡機器人 打卡免費品嘗智慧手沖咖啡

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆城市博覽會引入咖啡機器人，打卡免費品嘗手沖咖啡。圖／基隆市政府提供
基隆城市博覽會引入咖啡機器人，打卡免費品嘗手沖咖啡。圖／基隆市政府提供

基隆城博會自10日開展到19日，民眾只要在基隆旅遊網粉絲專頁按讚、分享活動貼文，並上傳與城博會任一展區合照，即可免費品嘗「基隆限定」的智慧手沖咖啡，原本每日限定供應50杯，因民眾反應熱烈，即日起，特別加碼不限定數量提供，希望讓參展民眾都能品嘗大師級的精品咖啡風味。

基隆市政府觀銷處長曾姿雯表示，基隆是咖啡城市，咖啡廳十分密集，邀請張晉銘、劉邦禹兩位「冠軍」咖啡師，以基隆的山與海為發想，從選豆、烘焙、沖煮淬取都精心操刀，結合目前最夯的「元宇宙」技術與概念，把咖啡師最完美的沖煮技術完美錄製後上傳雲端，透過「Qofii 阿拉丁」咖啡機器人智慧手沖咖啡平台，即可完成一杯基隆限定的「山&海」咖啡。

此技術可突破人力限制，以嶄新的體驗服務現場來賓，展現科技實力與人文的結合，讓傳統餐飲的數位轉型，傳遞咖啡文化。

咖啡免費喝活動即日起到19日，上午10點至下午6點，地點在A1「起點城市」主展館（西二倉庫）、A2 「時代基隆 」基隆聯合事務所（舊火車站）。活動辦法為在「基隆旅遊網臉書粉絲專頁」按讚並上傳在基隆城博任一展區合照、分享此篇活動貼即可品嘗「基隆限定」的智慧手沖咖啡。

城博會在A區國門、B區正濱、C海科、K區沙灣四大展區皆有豐富精采的展覽及展演活動，詳見2022城市博覽會官網

基隆城市博覽會引入咖啡機器人，打卡免費品嘗手沖咖啡。圖／基隆市政府提供
基隆城市博覽會引入咖啡機器人，打卡免費品嘗手沖咖啡。圖／基隆市政府提供
基隆城市博覽會引入咖啡機器人，打卡免費品嘗手沖咖啡。圖／基隆市政府提供
基隆城市博覽會引入咖啡機器人，打卡免費品嘗手沖咖啡。圖／基隆市政府提供

咖啡廳 基隆 火車站

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