台東南迴12座公車亭完工 居民：遲來的幸福

台東縣政府與公路總局合作，斥資360萬元經費「改善南迴公車亭計畫」，12座公車亭興建完工，未來南迴居民等公車不再受苦。居民開心說：「很有感的公車亭」。

縣府指出，興建公車亭最大難處是海側腹地不足的問題，公路總局以填土造地方式解決，有了空間，後續基座及材料安裝也順利完成，目前山側及海側公車亭均已完工。

南迴公路拓寬改善工程通車後，道路寬敞，部分公車亭被迫消失，居民得站著日曬雨淋等公車。縣府與公路總局今年初提出改善計畫，編列360萬元經費興建12處公車亭。

縣府表示，完成公車亭包括多良、大竹、富山、富南、加津林及大鳥等站，公車亭以不鏽鋼材模組安裝，周圍設置防護欄，另地面也標示公車專用停靠區號誌標線，提升安全。

「期待很久，當然很有感啊！」富南高姓居民說，以前等公車真的是受罪，尤其像現在夏天，還沒等到公車，全身都汗流夾背，遇到下雨就是淋成落湯雞，現在有公車亭了，就是不一樣。