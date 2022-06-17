台東南迴12座公車亭完工 居民：遲來的幸福
台東縣政府與公路總局合作，斥資360萬元經費「改善南迴公車亭計畫」，12座公車亭興建完工，未來南迴居民等公車不再受苦。居民開心說：「很有感的公車亭」。
縣府指出，興建公車亭最大難處是海側腹地不足的問題，公路總局以填土造地方式解決，有了空間，後續基座及材料安裝也順利完成，目前山側及海側公車亭均已完工。
南迴公路拓寬改善工程通車後，道路寬敞，部分公車亭被迫消失，居民得站著日曬雨淋等公車。縣府與公路總局今年初提出改善計畫，編列360萬元經費興建12處公車亭。
縣府表示，完成公車亭包括多良、大竹、富山、富南、加津林及大鳥等站，公車亭以不鏽鋼材模組安裝，周圍設置防護欄，另地面也標示公車專用停靠區號誌標線，提升安全。
「期待很久，當然很有感啊！」富南高姓居民說，以前等公車真的是受罪，尤其像現在夏天，還沒等到公車，全身都汗流夾背，遇到下雨就是淋成落湯雞，現在有公車亭了，就是不一樣。
多良居民表示，其實政府當初南迴拓寬時，就應該考量到這個問題，就不用再傷腦筋，既然已經完工了，對他們來說也算是遲來的幸福。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言