反四接填海造陸公投 第一階段2475人提案書送基市府

台電協和電廠更新案將興建台灣第四座天然氣接收站，把燒重油改為天然氣，但規畫填海造陸18.6公頃，基隆有1萬多人連署反對「填海造陸」，守護外木山行動小組6月1日發起公民投票案，第一階段募集到2475人提案書今天送市府，要求市長林右昌一起拒絕填海，保護海洋。市府對此尚未有回應。

「市民提案來護海」、「市府一同拒填海」，今天上午9時數十名基隆護海公投人員，手舉標語到市府大門口前，高呼口號，大批警力戒護，提案書由市府收發室收下。

基隆護海公投領銜提案人王醒之表示，6月1日公投正式起跑，短時間內就找到兩倍於最低門檻、超過2400個基隆人成為共同提案人。環評會第四次專案小組會議本月召開，恐強渡關山，另公投第二階段需在短時間內找到1萬8千位基隆人連署。他公開徵求全市500個「連署點」，除邀請基隆在地企業支持外，他也邀請不分黨派的市長、市議員、里長參選人參與。

時代力量基隆市長參選人陳薇仲議員說，四接並不是沒有替代方案，市長林右昌在面對北方三島的風機要入侵時，就以非常快速度態度表明要保護海洋，不能在基隆境內毫無評估就設風機。

陳薇仲表示，台電至今仍「呼嚨」基隆市民，一直說沒有其他替代方案，相關環境影響評估到底做了多少，民眾根本不了解，今天把2475位民眾心聲送至，希望「搖醒」基隆市政府，林市長在最後半年的任期，趕快提出他的態度。

基隆野鳥學會理事長鄭暐表示，護海公投是基隆人展現守護海洋決心的公民行動，這個行動不是和基隆市政府對抗，是幫助基隆市政府能更堅定拒絕假藉能源轉型之名的破壞海洋行動，並能夠正視環境的永續發展。