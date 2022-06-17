快訊

吳宗憲90歲父病逝三總 他中斷墾丁錄影趕回台北處理後事

大學分科測驗擬開放確診輕症、無症狀考生應試 每縣市將設獨立考場

李智凱領軍！中華男團亞錦賽奪銅 取得世錦賽門票

聽新聞
test
0:00 / 0:00

反四接填海造陸公投 第一階段2475人提案書送基市府

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
反對四接填海造陸公投，第一階段2475人提案書送基市府。記者游明煌／攝影
反對四接填海造陸公投，第一階段2475人提案書送基市府。記者游明煌／攝影

台電協和電廠更新案將興建台灣第四座天然氣接收站，把燒重油改為天然氣，但規畫填海造陸18.6公頃，基隆有1萬多人連署反對「填海造陸」，守護外木山行動小組6月1日發起公民投票案，第一階段募集到2475人提案書今天送市府，要求市長林右昌一起拒絕填海，保護海洋。市府對此尚未有回應。

「市民提案來護海」、「市府一同拒填海」，今天上午9時數十名基隆護海公投人員，手舉標語到市府大門口前，高呼口號，大批警力戒護，提案書由市府收發室收下。

基隆護海公投領銜提案人王醒之表示，6月1日公投正式起跑，短時間內就找到兩倍於最低門檻、超過2400個基隆人成為共同提案人。環評會第四次專案小組會議本月召開，恐強渡關山，另公投第二階段需在短時間內找到1萬8千位基隆人連署。他公開徵求全市500個「連署點」，除邀請基隆在地企業支持外，他也邀請不分黨派的市長、市議員、里長參選人參與。

時代力量基隆市長參選人陳薇仲議員說，四接並不是沒有替代方案，市長林右昌在面對北方三島的風機要入侵時，就以非常快速度態度表明要保護海洋，不能在基隆境內毫無評估就設風機。

陳薇仲表示，台電至今仍「呼嚨」基隆市民，一直說沒有其他替代方案，相關環境影響評估到底做了多少，民眾根本不了解，今天把2475位民眾心聲送至，希望「搖醒」基隆市政府，林市長在最後半年的任期，趕快提出他的態度。

基隆野鳥學會理事長鄭暐表示，護海公投是基隆人展現守護海洋決心的公民行動，這個行動不是和基隆市政府對抗，是幫助基隆市政府能更堅定拒絕假藉能源轉型之名的破壞海洋行動，並能夠正視環境的永續發展。　　

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，日前台電將第四天然氣接收站填海地點東移至白米甕砲台下方海域，填海面積由18.6公頃縮減為14.5公頃，仍位於「基隆市水產動植物保育區」。基隆市政府身為該保育區的主管機關，依漁業法有管理權責。基隆市民得提出地方性公投，要求基隆市政府變更過去「原則同意」填海造地的錯誤政策。

反對四接填海造陸公投，第一階段2475人提案書送基市府。記者游明煌／攝影
反對四接填海造陸公投，第一階段2475人提案書送基市府。記者游明煌／攝影

基隆市長 公投 台電

延伸閱讀

議員控基隆特教師資合格率全台最低 市府：逐年改善中

短評／基隆市長選舉辯論會有譜 陳薇仲果真是「鯰魚」

不同角度看基隆！馬祖「夏日海洋號」 2022基隆城博會海上觀展遊程擔當

謝國樑昨下戰帖、陳薇仲今接招 雙方公開辯論具高度共識

相關新聞

反四接填海造陸公投 第一階段2475人提案書送基市府

台電協和電廠更新案將興建台灣第四座天然氣接收站，把燒重油改為天然氣，但規畫填海造陸18.6公頃，基隆有1萬多人連署反對「...

在地心產業／採基隆礦石 陳明坤花20年燒出「台灣紅」

基隆市「基隆陶」藝術工坊負責人陳明坤醉心陶藝創作，採集基隆各地礦石研製釉藥把作品取名為基隆陶。除了形的創作，陳明坤對氧化...

「台東最美星空」捐地球稅

2022年「台東最美星空」系列活動7月30日起登場，今年8場次音樂會分布各鄉鎮，參與活動的民眾，主辦單位會繳5元「地球稅...

基隆線上申請輔具 減少民眾奔波

受到疫情影響，為提升民眾輔具申請的方便性，目前已可透過「輔具線上申請系統」，減少舟車勞頓不便。市府社會處表示，除線上服務...

議員控基隆特教師資合格率全台最低 市府：逐年改善中

基隆市議員王醒之、陳薇仲、張淵翔及基隆市教師工會特教代表，今天召開記者會，指依109年特殊教育統計年報資料，基隆市國中特...

守護高齡健康 宜蘭發送80歲以上長者每人兩支快篩試劑

宜蘭今天新增1187名確診及4名死亡個案，由於長者染疫後轉為中重症的比率高，縣長林姿妙宣布，將於6月21日(下周二)起，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。