花縣府發放未授權唾篩 衛福部調查合法性暫停發放

花蓮縣政府獲企業捐贈未獲食藥署EUA的唾液快篩試劑，原定今天起免費發放。縣府今天上午發布快訊，收到衛福部專文，要求確認合法性前，暫時停止發放，縣府表示將持續向中央溝通。

縣府15日宣布獲企業捐贈6700組唾液快篩試劑，就有民眾質疑這款唾液快篩試劑不在衛福部專案輸入核可名單，花蓮縣衛生局長朱家祥表示，雖未經食品藥物管理署的緊急使用授權EUA，但在國外評價良好，是英國設計、德國製造、馬來西亞組裝，通過歐盟認證，使用簡單，若篩出陽性，可帶到醫院、診所做進一步判斷。

縣府收到衛福部公文指出，經媒體報導縣府獲贈唾液快篩試劑「Axialhealth V200」未獲食藥署核准專案製造或輸入，要求縣府提供這款唾液快篩試劑產品、說明書、供貨來源等資訊，在釐清產品合法性前，暫時停止發送。

縣長徐榛蔚也在臉書貼文，「孩童無辜！全世界都在搶救人命為優先，有善心企業捐贈兒童快篩試劑給花蓮的孩子，16日下午縣府接到衛福部專文，禁止花蓮縣政府發放快篩試劑。我們感到非常遺憾，將持續努力和中央溝通，希望中央能憂以民憂，樂以民樂」。