議員控基隆特教師資合格率全台最低 市府：逐年改善中

基隆市議員王醒之、陳薇仲、張淵翔及基隆市教師工會特教代表，今天召開記者會，指依109年特殊教育統計年報資料，基隆市國中特教師資合格率為65% 為全國倒數第一，問題持續惡化，還有出走潮，影響特教學生受教權益。教育處回應，逐年改善特教教師合格率。

王醒之批評，基隆市國中特教正式合格教師的比例全國最低，是長期以來的事實，補足到教育部統計的全國平均數，尚有22人的差距，師資嚴重不足也連帶造成集中式特教班減班危機，如明德國中、信義國中，嚴重影響特殊教育師生權益，甚至會引發特教老師出走潮。

王醒之指出，「降低生師比、提高合格率」是檢核市長林右昌是否重視特殊教育最關鍵的指標，呼籲林右昌在任期最後幾個月內要明確承諾，一，明年繼續辦理特教老師教師甄選；二，6月底編班確定後即刻啟動修法，讓普教教師與特教教師分流計算，才能如實反映特教資源分配問題。

基隆市教師公會特教代表鍾正信表示，提供孩子足額的合格教師本是基本教育人權，對於因身心障礙而具特殊教育需求的特殊生更是如此，但基隆市國中階段的特殊教育師資卻非如此，依據109年特殊教育統計年報資料顯示基隆市國中階段特教師資合格率為65%，全國倒數第一。

陳薇仲表示，基隆市國小特教生增加，而國中特殊生5年來增加17%，過去他的辦公室就曾協助過集中課後照顧特教生已達比例卻因師資不足無法開課，然而特教師資的問題不僅限國小，更是基隆市高中以下學校普遍面臨的問題。

特教生家長沈雅琪表示，要進入特教班真的很不容易，門檻很高，需要中重度以上，就算她家孩子拿了中度手冊12年，還是需要經過嚴格審核和評估才能進去，這些孩子需要個別化教育、特殊照顧需求的孩子才更應該受到重視。