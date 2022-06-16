快訊

別小看升息半碼 專家：住宅恐踏上「7年一輪景氣魔咒」

汪建民現身認欠千萬！談母崩潰落淚 曝遭綜藝大哥牽連

徐巧芯爆公務員上班玩PTT「羞辱柯粉」 政風科員遭懲處

全台大血荒 羅東博愛醫院號召醫療人員公會踴躍帶頭捐

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
羅東博愛醫院院長葉文凌帶頭捐血。圖／博愛醫院提供
羅東博愛醫院院長葉文凌帶頭捐血。圖／博愛醫院提供

全台血庫告急，嚴重影響急重症病人治療時的輸血需求，羅東博愛醫院今天號召縣內各醫療人員公會總動員，鼓勵踴躍捐血紓解血荒，羅東鎮長吳秋齡與博愛醫院院長葉文凌當場帶頭捐，一天總共募集到99袋血，總算讓告急的A型血與O型血有所補充，提高庫存天數。

疫情嚴峻，許多民眾擔心感染風險，減少外出，連帶降低出門捐血的意願，目前北中南區的血液庫存量都偏低，只能應付4天到7天需求。葉文凌院長表示，相較於疫情爆發前(今年3月)，羅東博愛醫院的血庫存量降幅至少三到五成，紅血球庫存量已低於安全量，僅剩1.8天庫存血量。

但各大醫院的醫療用血的需求沒有因此減少，全台血液庫存量創歷史新低，讓每天必須應對急診、開刀房與住院病人緊急輸血需求的各醫院繃緊神經，就怕遇到緊急狀況，血液庫存量不足，無法周全治療。

羅東博愛醫院今邀請縣衛生局、羅東鎮公所、宜蘭縣醫師公會、牙醫師、中醫師、護理師護士、醫檢師、放射師、營養師、藥師、物理治療師、職能治療師與語言治療師等公會團體投入，呼籲民眾挽袖捐血。

博愛醫院表示，受到疫情影響，羅東捐血車這幾周每天幾乎都募不到20袋血，今天在醫院號召下，醫護同仁們、員眷、醫療從業單位以及民眾合力捐血，人次一下衝高到70位，共募集到99袋血，不無小補。

羅東博愛醫院同時也允諾包辦宜蘭捐血站今年7月底前剩下的14場次捐血活動，提供額外贈品，鼓勵院內同仁與員眷捐血外，也以補足每場次需求血袋為目標，全力支援醫療用血需求，共同撐過這段疫情帶來的缺血黑暗期。

響應羅東博愛醫院挽袖捐血‧救血荒活動，羅東鎮長吳秋齡帶頭捐血。圖／博愛醫院提供
響應羅東博愛醫院挽袖捐血‧救血荒活動，羅東鎮長吳秋齡帶頭捐血。圖／博愛醫院提供

捐血 羅東 疫情

延伸閱讀

疫期血荒嚴重 中油石化部林園廠挽袖捐血6萬5千cc

65歲生日前夕 韓國瑜趕「大限」捐血呼籲響應

全台血量告急！Facebook「捐血情報站」快速查鄰近捐血點

BA.4、BA.5來了 台大院長吳明賢：現在已不是躺平開放

相關新聞

守護高齡健康 宜蘭發送80歲以上長者每人兩支快篩試劑

宜蘭今天新增1187名確診及4名死亡個案，由於長者染疫後轉為中重症的比率高，縣長林姿妙宣布，將於6月21日(下周二)起，...

曾每天大排長龍功成身退 基隆市民廣場篩檢站開到明天

基隆市民廣場的社區篩檢站，在疫情最為嚴重時相當吃重，每天都大排長龍。因為疫情趨緩，目前每日確診數已降至千例以下。市長林右...

中央2年補助基隆120億 蔡適應：與林右昌聯手爭取規畫

立委蔡適應與基隆市政府都發處，今天共同邀請中華民國都市計畫學會和基隆市都市設計審議委員參訪城市博覽會，蔡適應說，他與市長...

宜蘭國際童玩節安心玩 戲水區防疫措施比游泳池更嚴密

宜蘭縣政府將於7月2日舉辦為期44天的國際童玩藝術節大型活動，針對外界關切的防疫問題。縣政府今天表示，入園遊客必須全程戴...

羅東北成國小雙語情境教室啟用 270度環狀螢幕牆首登場

宜蘭縣政府推動雙語教育，由北成國小打造270度環狀螢幕牆的雙語情境教室今落成啟用，教室設置7個單槍投影，運用多元圖片或影...

林右昌選新北市長有譜？林錫耀：沒談過但有想像跟期待

連任2屆即將任滿的民進黨籍基隆市長林右昌，被黨內同派系成員「點名」，代表民進黨征戰新北市長。林右昌今天回應「先把市政做好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。