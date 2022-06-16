全台大血荒 羅東博愛醫院號召醫療人員公會踴躍帶頭捐

全台血庫告急，嚴重影響急重症病人治療時的輸血需求，羅東博愛醫院今天號召縣內各醫療人員公會總動員，鼓勵踴躍捐血紓解血荒，羅東鎮長吳秋齡與博愛醫院院長葉文凌當場帶頭捐，一天總共募集到99袋血，總算讓告急的A型血與O型血有所補充，提高庫存天數。

疫情嚴峻，許多民眾擔心感染風險，減少外出，連帶降低出門捐血的意願，目前北中南區的血液庫存量都偏低，只能應付4天到7天需求。葉文凌院長表示，相較於疫情爆發前(今年3月)，羅東博愛醫院的血庫存量降幅至少三到五成，紅血球庫存量已低於安全量，僅剩1.8天庫存血量。

但各大醫院的醫療用血的需求沒有因此減少，全台血液庫存量創歷史新低，讓每天必須應對急診、開刀房與住院病人緊急輸血需求的各醫院繃緊神經，就怕遇到緊急狀況，血液庫存量不足，無法周全治療。

羅東博愛醫院今邀請縣衛生局、羅東鎮公所、宜蘭縣醫師公會、牙醫師、中醫師、護理師護士、醫檢師、放射師、營養師、藥師、物理治療師、職能治療師與語言治療師等公會團體投入，呼籲民眾挽袖捐血。

博愛醫院表示，受到疫情影響，羅東捐血車這幾周每天幾乎都募不到20袋血，今天在醫院號召下，醫護同仁們、員眷、醫療從業單位以及民眾合力捐血，人次一下衝高到70位，共募集到99袋血，不無小補。