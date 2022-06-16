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守護高齡健康 宜蘭發送80歲以上長者每人兩支快篩試劑

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭新增1187名確診及4名死亡個案，由於長者染疫後轉為中重症的比率高，縣長林姿妙宣布，6月21日起發送設籍宜蘭縣80歲以上的長者，每人2劑家用快篩試劑，保護長者健康。圖／縣府提供
宜蘭新增1187名確診及4名死亡個案，由於長者染疫後轉為中重症的比率高，縣長林姿妙宣布，6月21日起發送設籍宜蘭縣80歲以上的長者，每人2劑家用快篩試劑，保護長者健康。圖／縣府提供

宜蘭今天新增1187名確診及4名死亡個案，由於長者染疫後轉為中重症的比率高，縣長林姿妙宣布，將於6月21日(下周二)起，發送設籍宜蘭縣80歲以上的長者，每人2劑家用快篩試劑，保護長者健康。

考量新冠病毒傳播速度快，80歲以上長者染疫轉為中重症的比率是其他年齡層的5倍、死亡率超過10倍。針對80歲以上長者，應著重於早期發現、盡速治療，縣府發送80歲以上長者的2劑家用快篩試劑，本月21日起會由各鄉鎮市公所、村里長及村里幹事協助發放。

疫情部份，今天新增4名死亡個案，年齡介於75歲至86歲之間，3名男性、1名女性，4人皆有慢性疾病，有2位長者住在長照機構，其中1人沒打疫苗、1人打2劑、2人打3劑。這4人分別於6月9日至6月13日期間確診，仍不敵病毒侵襲，不幸病逝。

累計宜蘭死亡確診個案為104人，其中80歲以上長者71人，42人是住宿式長照機構的住民；104人中有39人未施打疫苗、12人打1劑、14人打2劑、38人打3劑，另有1人打滿4劑，有50人是在確診3日內不幸往生。衛生局提醒，第17波快打站6月18日(周六)起提供服務，請未接種完整疫苗的民眾踴躍施打。

宜蘭新增1187名確診及4名死亡個案，由於長者染疫後轉為中重症的比率高，縣長林姿妙宣布，6月21日起發送設籍宜蘭縣80歲以上的長者，每人2劑家用快篩試劑，保護長者健康。圖／縣府提供
宜蘭新增1187名確診及4名死亡個案，由於長者染疫後轉為中重症的比率高，縣長林姿妙宣布，6月21日起發送設籍宜蘭縣80歲以上的長者，每人2劑家用快篩試劑，保護長者健康。圖／縣府提供

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