曾每天大排長龍功成身退 基隆市民廣場篩檢站開到明天

基隆市民廣場的社區篩檢站，在疫情最為嚴重時相當吃重，每天都大排長龍。因為疫情趨緩，目前每日確診數已降至千例以下。市長林右昌今天宣布，為有效運用醫護人力資源，市民廣場篩檢站自18日起，功成身退停止服務。

林右昌今晚說，因疫情持續收斂，再加上基隆市自下周起，將一連五天為長者提供第四劑疫苗施打，為有效運用醫護人力資源，市民廣場篩檢站18日起停止服務。

市府說，基隆市疫情持續收斂，再加上中央流行疫情指揮中心快篩陽即確診的政策，根據衛生局的統計，位在文化中心與東岸商場間的市民廣場篩檢站，近日服務人數持續下降，最近兩日的服務人數已不到50人。

市府表示，基隆自20日起，將一連五天在全市各區為65歲（原住民55歲）以上長者提供第四劑疫苗施打服務，為有效運用醫護人力資源，同時也減輕醫護人員負荷，市民廣場篩檢站將運作至6月17日為止。