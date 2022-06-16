快訊

別小看升息半碼 專家：住宅恐踏上「7年一輪景氣魔咒」

汪建民現身認欠千萬！談母崩潰落淚 曝遭綜藝大哥牽連

徐巧芯爆公務員上班玩PTT「羞辱柯粉」 政風科員遭懲處

聽新聞
test
0:00 / 0:00

曾每天大排長龍功成身退 基隆市民廣場篩檢站開到明天

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
曾每天大排長龍功成身退，基隆市民廣場篩檢站18日起停止。記者游明煌／攝影
曾每天大排長龍功成身退，基隆市民廣場篩檢站18日起停止。記者游明煌／攝影

基隆市民廣場的社區篩檢站，在疫情最為嚴重時相當吃重，每天都大排長龍。因為疫情趨緩，目前每日確診數已降至千例以下。市長林右昌今天宣布，為有效運用醫護人力資源，市民廣場篩檢站自18日起，功成身退停止服務。

林右昌今晚說，因疫情持續收斂，再加上基隆市自下周起，將一連五天為長者提供第四劑疫苗施打，為有效運用醫護人力資源，市民廣場篩檢站18日起停止服務。

市府說，基隆市疫情持續收斂，再加上中央流行疫情指揮中心快篩陽即確診的政策，根據衛生局的統計，位在文化中心與東岸商場間的市民廣場篩檢站，近日服務人數持續下降，最近兩日的服務人數已不到50人。

市府表示，基隆自20日起，將一連五天在全市各區為65歲（原住民55歲）以上長者提供第四劑疫苗施打服務，為有效運用醫護人力資源，同時也減輕醫護人員負荷，市民廣場篩檢站將運作至6月17日為止。

疫情 篩檢站 基隆 林右昌

延伸閱讀

中央2年補助基隆120億 蔡適應：與林右昌聯手爭取規畫

基隆+787 林右昌：兒童第二劑莫德納接種17日起展開

林右昌選新北市長有譜？林錫耀：沒談過但有想像跟期待

時力參選基隆市長 邱臣遠：政黨競合對城市發展有助益

相關新聞

守護高齡健康 宜蘭發送80歲以上長者每人兩支快篩試劑

宜蘭今天新增1187名確診及4名死亡個案，由於長者染疫後轉為中重症的比率高，縣長林姿妙宣布，將於6月21日(下周二)起，...

曾每天大排長龍功成身退 基隆市民廣場篩檢站開到明天

基隆市民廣場的社區篩檢站，在疫情最為嚴重時相當吃重，每天都大排長龍。因為疫情趨緩，目前每日確診數已降至千例以下。市長林右...

中央2年補助基隆120億 蔡適應：與林右昌聯手爭取規畫

立委蔡適應與基隆市政府都發處，今天共同邀請中華民國都市計畫學會和基隆市都市設計審議委員參訪城市博覽會，蔡適應說，他與市長...

宜蘭國際童玩節安心玩 戲水區防疫措施比游泳池更嚴密

宜蘭縣政府將於7月2日舉辦為期44天的國際童玩藝術節大型活動，針對外界關切的防疫問題。縣政府今天表示，入園遊客必須全程戴...

羅東北成國小雙語情境教室啟用 270度環狀螢幕牆首登場

宜蘭縣政府推動雙語教育，由北成國小打造270度環狀螢幕牆的雙語情境教室今落成啟用，教室設置7個單槍投影，運用多元圖片或影...

林右昌選新北市長有譜？林錫耀：沒談過但有想像跟期待

連任2屆即將任滿的民進黨籍基隆市長林右昌，被黨內同派系成員「點名」，代表民進黨征戰新北市長。林右昌今天回應「先把市政做好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。