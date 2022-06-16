中央2年補助基隆120億 蔡適應：與林右昌聯手爭取規畫

立委蔡適應與基隆市政府都發處，今天共同邀請中華民國都市計畫學會和基隆市都市設計審議委員參訪城市博覽會，蔡適應說，他與市長林右昌皆有都計的背景，他與林右昌聯手向中央爭取預算，中央地方一起拚，這兩年中央各部會補助款都接近120億元，讓許多都市規畫理想得以達成。

蔡適應說，林右昌自2014年底就任以來，將城市再造列為主要施政目標，推出市港再生標竿計畫，但市府財務狀況不佳，負債又高築，許多建設不易推動，他與林右昌聯手向中央爭取預算，中央地方一起拚，這兩年中央各部會補助款都接近120億元。

蔡適應表示，以今天導覽的A展區為例，即是兩人合作重點項目之一，不論是作為主場館的西二碼頭倉庫，或是城際轉運站、國門廣場計畫，及忠一路貫通中山一路等，都是站在都市設計高度下推動的成果，日後對於市民生活會帶來重大幫助。