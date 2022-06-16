台東豐年祭時程部落視疫情自行決定 首場7月1日亮相

國內COVID-19疫情持續，即將到來的台東縣原住民豐年祭與收穫祭是否舉辦由各部落自行決定，目前最早登場的是建農部落7月1日舉行。

每年暑假是台東阿美族、排灣族、魯凱族及卑南族等的豐年祭與收穫祭季節，活動中除了內部祭儀外，也安排迎賓活動，讓外界了解原民文化，共襄盛舉。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，2020年有部落停辦或縮小規模，僅保留祭儀且未對外開放；2021年疫情嚴峻台東縣政府建議停辦，幾乎所有部落都停辦，少數部落只舉辦祭祀。

衛生福利部今天指出，本土疫情處於廣泛社區流行高原期，但有漸下降趨勢，其中北北基宜確診數較前一週下降20%、桃竹竹苗下降18%，中南部縣市病例增長幅度也趨緩。

台東縣政府原住民族行政處長方銘總今天接受中央社記者訪問表示，徵詢各方意見及與部落討論後，今年暑假期間的豐年祭、收穫祭，以及其他族群的歲時祭儀是否舉辦由各部落自行決定。

暑假期間最代表性原住民歲時祭儀活動，有台東市公所舉辦的阿美族聯合豐年祭「馬卡巴嗨」文化觀光季活動、卑南鄉東興部落的東魯凱族收穫祭、長濱鄉全鄉聯合豐年祭、關山鎮聯合豐年祭，以及台東市卡地布卑南族收穫祭等。

方銘總指出，目前台東市「馬卡巴嗨」及卑南鄉東魯凱族的收穫祭，今年確定都會舉辦。

方銘總表示，最近各部落陸續開會確定時程及活動規模，台東市及池上鄉的時程已出爐，縣政府會在下週做最後的統計公告，目前確定最早的台東市建農部落的7月1日至7月3日舉辦。

阿美族豐年祭於公元1937年間（日治時期）曾遭日本政府下令停辦，但各部落依然續辦；也未被10多年前的SARS（嚴重急性呼吸道症候群）疫情擊退而停辦。

不過，去年大部分部落因COVID-19疫情而首次停辦，今年在政府未建議停辦下，各部落傾向舉辦，有些部落會縮小規模。