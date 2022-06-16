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宜蘭國際童玩節安心玩 戲水區防疫措施比游泳池更嚴密
宜蘭縣政府將於7月2日舉辦為期44天的國際童玩藝術節大型活動，針對外界關切的防疫問題。縣政府今天表示，入園遊客必須全程戴口罩，園區入口與5大戲水區入口都安裝防疫門，會做到比游泳池更嚴密的防疫措施，遊客可以放心玩。
縣政府依照中央流行疫情指揮中心防疫指引，研議後決定復辦童玩節，做好安全防疫並振興經濟。不過外界擔心戲水區水質安全，時代力量縣議員參選人楊坊翔及林正芳今天表示，防疫保持1公尺社交距離，童玩節戲水如何保持安全距離？建議國際童玩藝術節暫停戲水設施，保留其它活動項目，展現在地文化、親子同樂、學習交流與四海一家的活動初衷。
宜蘭國際童玩藝術節將於7月2日至8月14日在親水公園舉辦，縣府說，從園區入口、各展館到戲水池都有防疫規範，要求遊客進入園區全程佩戴口罩，只有進入水域遊玩或用餐可以暫時脫下口罩，所有表演團隊和工作人員也加強健康監測，如有身體不適、快篩陽性者禁止入園或演出。
縣政府指出，防疫重點包含園區入口設置防疫門，遊客一入園就進行第一次清消，5大戲水設施入口處安裝防疫門，遊客脫下口罩進入水域前再一次清消，會做到比目前的游泳池要求更加嚴密。
各展館及服務櫃台等區域設有清消霧化器，遊客易接觸的物品會定時消毒擦拭，各展館出入口、公共區域並提供酒精，提供遊客隨時清潔手部，並於每天閉館後進行館內全面消毒。
縣長林姿妙表示，宜蘭以觀光文化立縣，近兩年受疫情影響，各觀光產業都遭受不小衝擊，中央提倡防疫與經濟並重，宜蘭考量童玩節是旗艦型活動，可以帶動週邊相關產業，期盼藉由復辦為宜蘭觀光及產業注入強心針，縣府會遵循中央規定做好疫情防範，滾動式檢討，請民眾放心參與宜蘭童玩節活動。
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