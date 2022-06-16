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羅東北成國小雙語情境教室啟用 270度環狀螢幕牆首登場

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭北成國小「多元探索中心」雙語情境教室啟用，教室設計7支單槍、270度環狀螢幕投影，各種雙語課程都可以在這裡學習，增加活潑與趣味性。記者戴永華／攝影
宜蘭北成國小「多元探索中心」雙語情境教室啟用，教室設計7支單槍、270度環狀螢幕投影，各種雙語課程都可以在這裡學習，增加活潑與趣味性。記者戴永華／攝影

宜蘭縣政府推動雙語教育，由北成國小打造270度環狀螢幕牆的雙語情境教室今落成啟用，教室設置7個單槍投影，運用多元圖片或影片播放，無論英語劇場表演、自然、藝術、健體等領域，都可以讓學生沉浸於虛擬情境的教室氛圍中，達到雙語教學效果。

全國各縣市中宜蘭首創雙語教育學校「星級」認證制度，縣府針對獲得雙語教育星級認證的學校加碼補助經費，協助學校進行空間改造，建置具學校特色的「雙語情境教室」。去年共有7所學校獲得認證，北成國小是第一個完成啟用雙語教室的學校。

北成國小「多元探索中心」情境教室有別於傳統課堂學習，學校把教室四周設計成一座270度的環狀螢幕牆，7個單槍把教學影片投射於牆面，營造出豐富的學習情境與場景互動體驗，各項課程的雙語學習都可以在這裡進行，可以視學生的需求設計更換影片內容，增加在情境教室學習的趣味性。

宜蘭去年除了北成國小獲得雙語星級認證，另有四結國小、吳沙國中、東興國小、中興國小、新生國小、公正國小也取得認證；北成是第一個完成雙語教學的學校，後續6所學校也將陸續完成並啟用雙語情境教室，每所學校都有不同特色教學示範，拚出宜蘭好教育。

縣長林姿妙致詞時以英語向大家問好，他表示，宜蘭積極提升國中小學英語及雙語教育，提供學生體驗英語村及參與雙語育樂營等機會，從活潑、多元及生活化的英語學習活動，促進語言學習及提升國際視野，建置雙語情境教室，讓學生自然而然把雙語用於生活中。

羅東的孩子有福了」，鎮長吳秋齡表示，羅東鎮國中小學的班級冷氣到位，打造優質學習環境，目前進入國際化社會，英語是邁入國際溝通的工具，感謝縣政府補助經費挹注，讓孩子從小打好雙語基礎。

宜蘭北成國小「多元探索中心」雙語情境教室啟用，教室設計7支單槍、270度環狀螢幕投影，各種雙語課程都可以在這裡學習，增加活潑與趣味性。記者戴永華／攝影
宜蘭北成國小「多元探索中心」雙語情境教室啟用，教室設計7支單槍、270度環狀螢幕投影，各種雙語課程都可以在這裡學習，增加活潑與趣味性。記者戴永華／攝影
宜蘭北成國小「多元探索中心」雙語情境教室啟用，教室設計7支單槍、270度環狀螢幕投影，各種雙語課程都可以在這裡學習，增加活潑與趣味性。記者戴永華／攝影
宜蘭北成國小「多元探索中心」雙語情境教室啟用，教室設計7支單槍、270度環狀螢幕投影，各種雙語課程都可以在這裡學習，增加活潑與趣味性。記者戴永華／攝影
宜蘭北成國小「多元探索中心」雙語情境教室啟用，教室設計7支單槍、270度環狀螢幕投影，各種雙語課程都可以在這裡學習，增加活潑與趣味性。記者戴永華／攝影
宜蘭北成國小「多元探索中心」雙語情境教室啟用，教室設計7支單槍、270度環狀螢幕投影，各種雙語課程都可以在這裡學習，增加活潑與趣味性。記者戴永華／攝影
宜蘭北成國小「多元探索中心」雙語情境教室啟用，教室設計7支單槍、270度環狀螢幕投影，各種雙語課程都可以在這裡學習，增加活潑與趣味性。圖／縣府提供
宜蘭北成國小「多元探索中心」雙語情境教室啟用，教室設計7支單槍、270度環狀螢幕投影，各種雙語課程都可以在這裡學習，增加活潑與趣味性。圖／縣府提供

宜蘭 雙語教育 羅東 林姿妙

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