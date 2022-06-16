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台東最美星空音樂會場次出爐 110年關山場獲認證

中央社／ 台東縣16日電

台東今年「最美星空音樂會」場次出爐，包括綠島、大武線、海岸線、縱谷線共8場次；去年縱谷關山場次獲BSI英國標準協會的永續性活動管理系統認證。

台東縣長饒慶鈴今天邀請台東縣議員和鄉鎮長在台東縣政府大禮堂舉行今年最美星空音樂會記者會。

主辦單位台東縣政府交通及觀光發展處提供的資料，台東縣政府辦理「台東最美星空」活動今年邁入第5年，繼去年10月9日關山場次向BSI英國標準協會申請「ISO 20121永續性活動管理系統」國際認證成功後，持續肩負身為地球公民的責任，以永續為本，今年也以「與地球永續High Five!」為主軸。

饒慶鈴在記者會上接下「ISO 20121永續性活動管理系統」國際標準驗證證書。她說，去年10月9日的「台東最美星空音樂會」關山場，結合E、S、G三大準則共18項具體目標進行規劃與實踐，問卷調查顯示主協辦單位、表演團隊及現場遊客超過9成認同現場的永續行動，台東最美星空將持續實踐永續理念。

交觀處長余明勳表示，今年走入偏鄉、離島，共8場次，7月30日在台東市舊站特區，邀請2021金曲新人獎得主？te壞特開唱；8月6日大武鄉尚武濱海公園，邀請國際級表演藝術團隊十鼓擊樂團鼓動登場；8月13日海端鄉布農族文化館，由「台灣最美的聲音」、多次獲國際金獎肯定的希望兒童合唱團古調傳唱。

8月20日綠島鄉人權紀念公園，由人氣創作歌手李友廷與聲林之王歌手吱吱郭芝吟現場飆唱；9月3日卑南鄉杉原海水浴場，由靈魂歌姬家家與新生代創作女歌手琳誼Ring展現女聲力量；9月10日關山鎮關山親水公園，邀去年因疫情取消場次的NSO國家交響樂團演奏家群。

9月17日延平鄉舊鹿鳴橋遊憩區，邀請金曲歌手桑梅絹渲染出極致旋律；9月24日長濱鄉八仙洞遊憩區，邀請三金大提琴演奏家范宗沛與豎琴獵人李哲音在山石之中壓軸登場。

余明勳表示，除了堅強的卡司陣容, 今年縣府更邀請「台東最美星空」顧問、屋頂上的天文學家李昫岱帶來星空導覽特別場，讓對音樂會意猶未盡的民眾可以留在現地聆聽專業的星象解說。

另外，秉持永續精神與推廣的理念，「台東最美星空」與承辦單位鏡采創意行銷有限公司融合1%ForThe Planet地球稅理念，特別企劃推出「永續倡議」行動，今年各場次「台東最美星空音樂會」，只要有1名參與者踏入活動場域，就能為世界上的環保非營利組織累積5元的地球稅。

台東 音樂會 交響樂團

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