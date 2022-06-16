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2022「台東最美星空音樂會」要讓地外看見「地球」！

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
2022年「台東最美星空」系列活動7月30日登場，今年8場次音樂會分布各鄉鎮舉行，特別的是參與活動的民眾，主辦單位就會繳5元「地球稅」給環保非營利組織，邀請大家踴躍參與一起守護地球。圖／台東縣政府提供
2022年「台東最美星空」系列活動7月30日登場，今年8場次音樂會分布各鄉鎮舉行，特別的是參與活動的民眾，主辦單位就會繳5元「地球稅」給環保非營利組織，邀請大家踴躍參與一起守護地球。圖／台東縣政府提供

2022年「台東最美星空」系列活動7月30日登場，今年8場次音樂會分布各鄉鎮舉行，特別的是參與活動的民眾，主辦單位就會繳5元「地球稅」給環保非營利組織，縣長饒慶鈴邀請大家踴躍參與一起守護地球。

饒慶鈴說，台東因無光害是全台，甚至國際觀星最美的地方之一，而台東是地球的一部，地球是宇宙星河的一部，因此，享受燦爛星光的同時，也要守護地球，讓地外看見地球時，也是最耀眼的星光之一。

「台東最美星空音樂會」系列活動今天在縣府開記者會，饒慶鈴先於會上接下BSI英國標準協會「ISO20121永續性活動管理系統」國際標準驗證證書，代表台東星光活動獲得國際認證及肯定，並宣告今年活動以「與地球永續 High Five!」為主軸，升級為永續行動。

民眾只要參加各場次「台東最美星空音樂會」，主辦單位就捐出5元的「地球稅」給世界上的環保非營利組織，同時環保紀念商品也將全數捐給「1% For The Planet地球稅計畫」。實踐 High Five永續理念為地球盡力，讓星空美景得以永續發展。

8場次音樂會分別於7月30日台東市舊站特區、 8月6日大武鄉尚武濱海公園、8月13日海端鄉布農族文化館、8月20日綠島鄉人權紀念公園、9月3日卑南鄉杉原海水浴場、9月10日關山鎮關山親水公園、9月17日延平鄉舊鹿鳴橋遊憩區及9月24日長濱鄉八仙洞遊憩區。

縣府表示，今年音樂會卡司陣容堅強有樂壇最Chill的新人壞特、十鼓擊樂團、希望兒童合唱團、人氣創作歌手李友廷、聲林之王歌手郭芝吟、靈魂歌姬家家、新生代創作女歌手琳誼Ring、NSO國家交響樂團、金曲歌手桑梅絹、大提琴演奏家范宗沛及豎琴獵人李哲音。

台東 音樂會 饒慶鈴

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