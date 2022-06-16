給部落安全回家路 花蓮縣府爭取8億元改善瑞港公路

花蓮瑞港公路是串連台9線與台11線兩條重要幹道的東西向公路，但因部分岩體脆弱且有奇美斷層穿越，大雨過後容易柔腸寸斷。花蓮縣政府向中央爭取到2期共8.4億元經費改善，第一期預計今年11月完工，第二期正辦理規畫設計，預計明年中發包，完工後瑞港公路安全性可望大幅改善。

縣府建設處表示，花64線瑞港公路西起台9線與北岡大橋路口，於鶴岡村路段與縣道193線共線後，向東穿越海岸山脈，銜接省道台11線，全長約26公里。因海岸山脈部分區域屬礫石層、砂層、泥岩層，岩體較為脆弱，且有奇美斷層穿越，一旦豪大雨或颱風侵襲，邊坡容易坍方，甚至出現天坑。

去年10月圓規颱風侵襲花蓮，3天內降雨逾千毫米，瑞港公路2.7公里處路基流失，雙向交通中斷，仰賴瑞港公路聯外的瑞穗鄉奇美村一度成為孤島，縣府緊急搶修，在災後50天內完成修復工作，其餘災害路段也獲得中央核定經費，由縣府及公所發包改善中。

建設處長鄧子榆說，縣府持續向交通部公路總局爭取改善經費，第一期獲核定3.21億元，前年8月開工，目前已施作完成2.9公里、3.3公里、3.4公里、4.9公里等路段的自由型格梁護坡、防落石柵欄及排水溝等設施，預計今年11月完工，因部分施工路段路幅狹窄，上邊坡也有落石風險，必須縮減道路或封路施工，請用路人依警示標誌及交維人員指揮小心通行。