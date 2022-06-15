海科館出版濱海小學堂工具書 人人都是潮間帶解說員
基隆市國立海洋科技博物館今天發表「潮間帶大探索」濱海小學堂實用工具書，實體書本限量販售，可在海科商店購買，也可經由海科館「悠遊數位海洋行動學堂」官網，免費閱讀數位電子書。
海科館表示，夏天一到，走訪潮間帶是許多大人小孩樂於親近的活動，但如何安全的拜訪潮間帶，認識潮間帶的生態及林林總總的生物，很多人不清楚。海科館為了讓民眾從潮間帶探索開始，更能知海、愛海及親近海洋，在教育部支持下出版「潮間帶大探索」工具書。
海科館長陳素芬說，潮間帶是海洋與陸地交接的地方，是大眾最容易親近與認識海洋的起點。在這漲退潮之間露出的海岸，隨著時間不同有不同的樣貌，「潮間帶大探索」這本書主要在介紹海科館周邊海岸潮間。
陳素芬表示，望海巷潮境海灣在海科館與基市府多年努力下，已成為資源保育區。這片海灣與潮間帶也因禁止採捕的管理方式，讓保育區的生物具有的多樣性能夠維持。長潭里潮間帶經常可發現稀有與珍貴的物種，如大西洋海神蛞蝓、蜜蜂蝦、藍紋章魚等。民眾透過這本工具書，除了認識走訪潮間帶該注意與留意的安全事項，更能認識這些可愛又奇特的生物。
海科館產學交流組主任陳麗淑多年訓練志工及導覽解說老師認識潮間帶，海科館「潮一夏」導覽活動受歡迎，不少人向隅。有了這本書，民眾可如親臨潮間帶場域認識潮間帶，期待充分利用書本內容，所有人都可成為潮間帶解說達人。
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