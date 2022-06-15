海科館出版濱海小學堂工具書 人人都是潮間帶解說員

基隆市國立海洋科技博物館今天發表「潮間帶大探索」濱海小學堂實用工具書，實體書本限量販售，可在海科商店購買，也可經由海科館「悠遊數位海洋行動學堂」官網，免費閱讀數位電子書。

海科館表示，夏天一到，走訪潮間帶是許多大人小孩樂於親近的活動，但如何安全的拜訪潮間帶，認識潮間帶的生態及林林總總的生物，很多人不清楚。海科館為了讓民眾從潮間帶探索開始，更能知海、愛海及親近海洋，在教育部支持下出版「潮間帶大探索」工具書。

海科館長陳素芬說，潮間帶是海洋與陸地交接的地方，是大眾最容易親近與認識海洋的起點。在這漲退潮之間露出的海岸，隨著時間不同有不同的樣貌，「潮間帶大探索」這本書主要在介紹海科館周邊海岸潮間。

陳素芬表示，望海巷潮境海灣在海科館與基市府多年努力下，已成為資源保育區。這片海灣與潮間帶也因禁止採捕的管理方式，讓保育區的生物具有的多樣性能夠維持。長潭里潮間帶經常可發現稀有與珍貴的物種，如大西洋海神蛞蝓、蜜蜂蝦、藍紋章魚等。民眾透過這本工具書，除了認識走訪潮間帶該注意與留意的安全事項，更能認識這些可愛又奇特的生物。