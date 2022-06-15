鄭文燦：林右昌近年用有限資源翻轉基隆

桃園市政府團隊今天前往基隆參訪2022城市博覽會，因確診而缺席的市長鄭文燦透過視訊與基隆市長林右昌互動，並肯定林右昌近年用有限資源翻轉基隆。

基隆市政府發布新聞稿表示，桃園市政府團隊今天由副市長李憲明率隊參訪城市博覽會，因為確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而無法到場的鄭文燦則透過視訊與林右昌互動。基隆市府也透過視訊，讓鄭文燦「隔空」觀展。

林右昌表示，這次城市博覽會非常不一樣，是將整個基隆城市變成展場與展演空間，呈現基隆港市7年多來的蛻變面貌與成果。

林右昌說，城市博覽會多元化的策展，就是希望把城市治理的經驗與國人分享，也讓民眾了解這幾年的蛻變不是從天而降，更希望提供這些經驗給其他城市參考，證明沒有錢也有沒有錢的做法，沒有人也有找人的方法。

鄭文燦透過視訊表示，林右昌將資源有限的基隆，進行整體且深度大改造，經由空間到商圈、交通、歷史文化等多元面向改造，對基隆未來發展有很長遠的影響，也成為城市治理典範。

鄭文燦說，城市博覽會是很有價值的活動，也是其他縣市的典範，因此他特別要求桃園市府團隊一定要來參觀交流，學習基隆的城市治理經驗。

關於城市特色，鄭文燦提及，基隆是海港，也是台灣歷史的起點，而桃園是空港，是工業聚落所在地，各有不同特色；北北基桃雖以雙北為核心，但桃園與基隆都在首都圈中努力展現自己的城市魅力和特色，相信不會被忘記。