快訊

印尼羽賽／30分鐘速勝楊佳敏 戴資穎6連勝晉級16強

蘇澳夜雨掏空工地旁路基 一度釀百戶停水

中央社／ 宜蘭縣15日電

宜蘭縣蘇澳鎮馬賽路、忠孝路口旁近日開挖施工，但昨晚因大雨導致路基塌陷面積約有40平方公尺，一度有上百戶停水。縣府今天表示，會要求施工單位做好防護。

昨晚約8時30分，蘇澳鎮馬賽路與忠孝路口突傳巨響，有一處紅綠燈號誌燈桿傾倒在路側旁的工地，工地更湧出大量自來水，幸好沒有造成人員傷亡。

蘇澳鎮長李明哲獲報後，隨即趕赴現場了解，提醒居民留意。

蘇澳鎮公所今天發布新聞稿表示，這處工地為「慶安段自辦市地重劃區」，近日正開挖進行污水下水道接管工程，工地緊鄰馬路路側。昨晚蘇澳地區降雨，裸露在外的馬路地基受雨水沖刷崩滑，原本應佇立路旁的號誌燈桿竟往工地方向倒，直接打斷工地內自來水管線，導致鄰近上百戶家庭停水，經緊急動員搶修，終於在午夜恢復供水，並移除傾倒的號誌燈桿。

李明哲表示，工程進行期間，安全為最優先考量，除要求施工單位儘速強固路基，也籲請縣府針對重劃區的工程加強查核，若有疑慮，一定要負起督導責任，落實施工規範與安全防護。

縣府秘書長林茂盛接受媒體聯訪時說，施工單位開挖後，裸露區未做好防護，昨晚第一時間已請相關單位到場了解，後續也要求有關單位在路邊鋪設大帆布等防護措施，避免相關災害持續擴大。

蘇澳

延伸閱讀

過港隧道送水管線搶修 高雄旗津逾7千戶15日晚起停水14小時

板橋近2萬戶明後天停水26小時 臨時供水站11處備戰

快儲水！高雄3區多里今停水15小時 影響3萬多戶

相關新聞

基市安排長者集中施打第4劑疫苗 每人可領8支快篩試劑

基隆市政府20日起提供長輩施打第4劑新冠肺炎疫苗，強調免預約、免排隊，一定打得到。基隆市長林右昌鼓勵長者踴躍出來施打疫苗...

中山高五堵到汐止拓寬3線道 改善上下班假日塞車問題

國發會審議通過「國道1號大華系統至汐止交流道路段拓寬可行性評估」案，立委蔡適應今天說，未來中山高在指標7K+305到10...

基漁會：漁船白帶魚不落地過磅出貨大陸 不會進加工廠

基隆區漁會總幹事陳文欽今天說，基隆漁船捕獲白帶魚進港後，直接整尾桶裝送上冷凍車不落地過磅，再從高雄港裝櫃運往大陸，不會加...

世界麵包冠軍李忠威挺防疫 醫護收愛心麵包直呼心暖

喜互惠旗下的蘭田穀王烘焙坊技術總監李忠威，3月代表台灣出征有烘焙屆奧林匹克之稱的2022法國路易樂斯福世界盃麵包大賽，個...

蘇澳市地重劃夜雨掏空路基 號誌燈桿倒釀百戶停水

宜蘭縣蘇澳鎮慶安段自辦市地重劃區近日開挖接管汙水下水道，緊鄰工地的馬賽路、忠孝路口昨晚8點多因下雨路基被掏空，號誌桿倒塌...

母猴抱夭折小猴覓食 遊客感傷目睹母愛偉大

台東縣泰源幽谷登仙橋猴群，日前出現一隻母猴抱著死亡幼猴覓食，遊客感傷目睹母愛偉大。相關單位已啟動觀察機制，但不會過度干擾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。