基市安排長者集中施打第4劑疫苗 每人可領8支快篩試劑
基隆市政府20日起提供長輩施打第4劑新冠肺炎疫苗，強調免預約、免排隊，一定打得到。基隆市長林右昌鼓勵長者踴躍出來施打疫苗，並可獲領取8支快篩試劑。
基隆市20日到24日進行65歲（原住民55歲）以上長輩第4劑疫苗施打，作法比照前3劑造冊集中施打。市長林右昌今天表示，各區公所及里長會協助造冊並發送「疫苗接種通知單」，請符合資格長輩，依各里規劃的時間和地點前往施打。
第4劑疫苗各行政區施打地點，分別為中山區：通化里民活動中心。仁愛區：仁愛區公所6樓禮堂。中正區：中正區公所7樓禮堂。信義區：信義區公所5樓。暖暖區：碇祥里民活動中心。安樂區：慈濟靜思堂、新崙里民活動中心。七堵區：七堵火車站光明路側、實踐里民活動中心。
市府表示，施打期間有安排專屬公車、防疫計程車供長者使用，若需復康巴士者，也可洽詢轄區公所或里長。為讓長者不需自行到藥局購買實名制快篩試劑，在大型接種站接受接種服務，可獲贈8支快篩試劑（中央2支、基市加碼2支，500元等值禮品4支）。若在診所預約接種，則可獲贈500元禮券與4支快篩試劑。
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