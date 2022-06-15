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中山高五堵到汐止拓寬3線道 改善上下班假日塞車問題

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
國發會審議通過「國道1號大華系統至汐止交流道路段拓寬可行性評估」案，立委蔡適應指有助改善五堵到汐止交通瓶頸。圖／蔡適應辦公室提供
國發會審議通過「國道1號大華系統至汐止交流道路段拓寬可行性評估」案，立委蔡適應指有助改善五堵到汐止交通瓶頸。圖／蔡適應辦公室提供

國發會審議通過「國道1號大華系統至汐止交流道路段拓寬可行性評估」案，立委蔡適應今天說，未來中山高在指標7K+305到10K兩側各拓寬一個車道，採平面車道可減少拆遷和工程費用，完工後有助改善五堵到汐止交通瓶頸，減緩基隆人長期塞車困擾。

中山高基隆到汐止路段交流道密集，尖峰時段經常性壅塞，基市府建議拓寬。交通部指大華系統交流道2011年通車後，大華系統交流道以北雙向服務水準尚可，但以南從五堵到汐止路段服務水準稍差，因此規劃拓寬案，日前獲國發會審議通過，採主線平面拓寬方案，陳報行政院建請同意。

中山高7K+305到10K路段北上現為2線車道，搭配3M寬外路肩。南下為3線車道搭配0.5~0.65M外路肩，拓寬後雙向各3車道，搭配3M寬外路肩，建設期程約7.25年，總經費約17.26億元，由國道公路建設管理基金支應。

蔡適應表示，過去高速公路局提出平面道路拓寬和新建高架道路兩案，高架要價105億元，施工期近9年。國發會審議通過平面拓寬方案，工期較短，並可減少拆遷和工程費用。

蔡適應說，中山高號貫穿首都生活圈，因為經濟發展和人口增加，早年興建的車道數不敷使用，因此接連完成汐五高架和五楊高架等工程，只剩汐止交流道以北是單向兩線車道，平日尖峰時間通勤車潮或假日出遊車流，都可能造成塞車。他在2019年起就多次透過質詢、會議和會勘等管道，向交通部爭取拓寬，終於得到正面回應。

蔡適應表示，交通建設非一蹴可幾，後續還有規劃設計、環評、施工等程序要進行，他會繼續努力，確保這項緩解基隆民眾塞車困擾的工程能順利完成。

國發會審議通過「國道1號大華系統至汐止交流道路段拓寬可行性評估」案，立委蔡適應指有助改善五堵到汐止交通瓶頸。圖／蔡適應辦公室提供
國發會審議通過「國道1號大華系統至汐止交流道路段拓寬可行性評估」案，立委蔡適應指有助改善五堵到汐止交通瓶頸。圖／蔡適應辦公室提供
國發會審議通過「國道1號大華系統至汐止交流道路段拓寬可行性評估」案，立委蔡適應指有助改善五堵到汐止交通瓶頸。圖／蔡適應辦公室提供
國發會審議通過「國道1號大華系統至汐止交流道路段拓寬可行性評估」案，立委蔡適應指有助改善五堵到汐止交通瓶頸。圖／蔡適應辦公室提供

車道 汐止 蔡適應

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