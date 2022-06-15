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基漁會：漁船白帶魚不落地過磅出貨大陸 不會進加工廠

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆北都冷凍食品出口到中國大陸的白帶魚，被檢出新冠病毒核酸陽性，對岸宣布16日前暫停接受北都冷凍進口申報。記者邱瑞杰／攝影
基隆北都冷凍食品出口到中國大陸的白帶魚，被檢出新冠病毒核酸陽性，對岸宣布16日前暫停接受北都冷凍進口申報。記者邱瑞杰／攝影

基隆區漁會總幹事陳文欽今天說，基隆漁船捕獲白帶魚進港後，直接整尾桶裝送上冷凍車不落地過磅，再從高雄港裝櫃運往大陸，不會加工分裝。基隆已經1個月沒有漁船出貨白帶魚了，漁會也沒有北都冷凍購買白帶魚的帳目，現在傳出北都冷凍出貨的白帶魚檢疫出問題，難免讓人聯想背後有政治因素。

中國大陸海關總署10日發布「對台灣地區1家企業採取緊急預防性措施」訊息，指由台灣基隆北都冷凍輸往大陸的1批次冰鮮白帶魚的包裝樣本中，檢出新冠病毒核酸陽性。大陸海關依相關規定，自即日起暫停接受北都冷凍的產品進口申報一周，即到6月16日都暫停受理。

業者表示，漁產品在船邊裝箱裝袋時要先做一次消毒，裝櫃完成後再做一次消毒，運出貨櫃時再消毒，不知為什麼會出問題；對於出貨相關細節則不多做說明。

基隆八斗子漁港是台灣最大的白帶魚集貨中心，陳文欽表示，基隆年產量在1500到2000公噸間，但漁會從來沒有北都冷凍進貨的帳務資料，不清楚北都冷凍白帶魚出貨到大陸的內情，從基隆漁港出貨的白帶魚也不是加工品，這件事跟基隆（漁獲）根本扯不上關係。

陳文欽說，以一般國際貿易的話，我們這邊出去時會抽驗，到對方碼頭再抽驗。有問題台灣早就驗出來，那有輪到他們驗。在疫情期間，農委會要求防疫，區漁會做的很透徹，每周消毒。白帶魚的產季是每年7月底到隔年3月底，基隆的漁港已經1個月沒有漁船出貨白帶魚了，被驗出問題的白帶魚從那裡出貨，區漁會不清楚。

基隆 海關 抽驗

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