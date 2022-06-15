世界麵包冠軍李忠威挺防疫 醫護收愛心麵包直呼心暖

喜互惠旗下的蘭田穀王烘焙坊技術總監李忠威，3月代表台灣出征有烘焙屆奧林匹克之稱的2022法國路易樂斯福世界盃麵包大賽，個人在甜麵包項目拿下第一，團體組更為台灣摘冠。宜蘭人的他今天親自前往陽明交大醫院送上冠軍麵包，為防疫前線的醫護打氣送暖。

李忠威從小在宜蘭長大，深耕烘焙領域超過20年，秉持堅持不放棄的宜蘭精神，今年在國際賽事一舉奪冠，現任蘭田穀王烘焙坊技術總監，負責研發、監督冠軍系列麵包。喜互惠董事長朱儒文表示，李忠威獲雙料冠軍，是宜蘭人的光榮。

有感於醫護人員在疫情期間，犧牲休息時間、暴露病毒風險，努力防疫、照顧縣民，朱儒文今天與李忠威、喜互惠總經理曾麗卿前往陽明交大醫院送上湯種生吐司、柑橘生吐司、彎月可頌、柑橘巧克力、巧克力可頌，共5款冠軍麵包。

李忠威今年在「甜麵包」比賽，以宜蘭金棗、苗栗大湖草莓、台南愛文芒果融入成別具台灣意象的作品，更用蝴蝶形狀為造型，要讓世界知道自己來自蝴蝶王國的台灣。今天是賽後返國、首次挺醫護送暖的他表示，疫情之下，希望透過送愛心麵包，體恤醫護人員的辛勞，讓他們吃到自家產品能有好心情。

陽明交大醫院不少醫護人員久仰冠軍麵包，今天收到直呼「心很暖」。院長楊純豪提到，宜蘭囝仔要胸懷大志與全世界競爭，醫院也是一樣，院內醫護人員陸續確診，照顧中重症病人的壓力不小，每天都是一大挑戰，感謝社會各界長時間幫忙和資助。