警察節賀禮 台東警消超勤津貼再加500元

今天是警察節，台東縣政府宣布好消息，警消超勤津貼明年增加新台幣500元，調高至1萬4000元，連續4年調升為第一線警消人員加油打氣。

台東縣政府今天發布新聞稿，台東縣長饒慶鈴宣布，為感謝警消人員，在財政穩定且有賸餘情況下，明年將繼續增加警消人員的超勤津貼，從今年的每月1萬3500元調高為1萬4000元，這將是連續第4年調升，除為警消人員打氣，也盼能以更優質的服務守護台東縣民們安全。

饒慶鈴說，她重視警消的福利，台東幅員大、警消人力有限，近年來又因疫情關係，勤務更加繁重，各種情況都需要警消協助，讓原本守護人民安全的任務變得更辛苦，所以在警察節宣布明年度將再調高警消超勤津貼。

饒慶鈴表示，根據2022遠見縣市長施政滿意度調查，台東在消防與公共安全、警政治安等施政面向持續居全國前3名，且滿意度是4年來最好，在消防與公共安全上成績最為優異，比去年進步11名次，為全國第2。