蘇澳市地重劃夜雨掏空路基 號誌燈桿倒釀百戶停水

宜蘭縣蘇澳鎮慶安段自辦市地重劃區近日開挖接管汙水下水道，緊鄰工地的馬賽路、忠孝路口昨晚8點多因下雨路基被掏空，號誌桿倒塌、自來水管破裂，一度造成上百戶住家停水，直至今天凌晨1點才恢復供水。

蘇澳鎮長李明哲、縣府、重劃會等單位今早到場會勘，以確保後續施工品質。

蘇澳鎮公所表示，該工地緊鄰馬路路側，近期為汙水下水道接管作業，蘇澳地區昨天晚間降雨，裸露的馬路地基坡面因雨沖刷崩滑，路口號誌燈桿往工地傾倒，壓斷自來水管線、大量湧水，使得鄰近新城里居民無水可用。

鎮長李明哲、新城里長張義隆與相關單位昨晚獲悉到場，警方協助交管，自來水公司、工程單位緊急動員搶修，130戶供水受影響，晚間9點30分直至今天凌晨1點才恢復。

昨晚的事發地點常有重車經過，此次路基崩滑面積約40平方公尺，施工單位允諾即刻回填、強固擋土設施，以確保類似意外不再上演。李明哲籲請縣府，查核該重劃區工程，負起督導責任，以落實施工規範與安全防護。

縣府秘書長林茂盛回應，施工單位開挖後，邊坡裸露未做好防護，昨晚下雨導致土石坍滑，進而壓到管線。第一時間已請交通處長王明輝、地政處土地開發科長許進星到場了解，後續也要求重劃會在路邊鋪設大帆布等防護措施，避免相關災害持續擴大。