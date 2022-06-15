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母猴抱夭折小猴覓食 遊客感傷目睹母愛偉大

中央社／ 台東縣15日電
有民眾在台東縣東河鄉登仙橋發現1隻母猴抱著已夭折的孩子出來覓食，不時還會看著懷中的孩子，影片PO上臉書引起共鳴。圖／民眾提供
有民眾在台東縣東河鄉登仙橋發現1隻母猴抱著已夭折的孩子出來覓食，不時還會看著懷中的孩子，影片PO上臉書引起共鳴。圖／民眾提供

台東縣泰源幽谷登仙橋猴群，日前出現一隻母猴抱著死亡幼猴覓食，遊客感傷目睹母愛偉大。相關單位已啟動觀察機制，但不會過度干擾母猴。

羅姓民眾今天告訴中央社記者，日前帶著家人到東海岸東河鄉泰源幽谷踏青散心，在登仙橋前，驚睹讓人感傷又嘆服的一幕，一隻剛出生未久的小猴子，不明原因死了數日，世間萬物皆有愛，母猴知道小猴已死，仍舊抱著小猴遺體覓食，不捨丟棄。

羅姓民眾說，曾聽聞猴子會守在死去同伴身旁，久久不忍離去，但還是第一次目睹母猴緊抱著死去的孩子，不願放手。

羅姓民眾將影片PO上網，網友紛紛留言「看了令人心碎」、「天下父母心，真的不分人類和動物」、「母猴無奈，但又不忍放手」、「母愛真偉大，好好珍惜愛母親」、「沒有比媽媽偉大了，看了鼻子酸酸都想哭了」。

林務局台東林管處表示，有注意到這事件，目前已由台東縣政府和東河鄉公所派員觀察，但不會過度干擾母猴，主要是觀察母猴是否有不恰當行為。另外，母猴這行為是台灣獼猴護子習性，過幾天母猴在認知崽猴往生後就會接受這事實，不會再抱著遺體。

布農族獵人吉呀努接受中央社記者電話訪問表示，他在山中偶而也會看到類似情況，小猴死後，母猴會有一段時間抱在身上，有時候同伴死亡，其他猴子也會守候在旁，久久不會離去，甚至會將遺體帶走。

台東縣政府農業處長許家豪表示，小猴死了，由於親情的關係母猴還是時時刻刻帶在身邊，讓人心疼感動母愛，不過還是要呼籲遊客，不要餵食和騷擾猴群。在附近賣咖啡的業者則說，這2天遊客少，未看到母猴出來覓食。

台東 猴子 台灣獼猴

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