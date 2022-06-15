徐榛蔚：花蓮三月品茶聞柚香 精品來自大自然

想改變地方，要從鼓勵地方開始改變。花蓮縣府致力於推動精緻農業、精品旅遊，當農業與觀光結合，加上地方團隊的努力，三者發揮的綜效將創造新商機與新型態的五感體驗，對地方創生注入源源不絕的力量。

花蓮的精品來自大自然，這些大都市無法享受的天賜精品，如茶香、花香、咖啡，是花蓮最珍貴的資源。縣府持續鼓勵農會與農民發揮在地特色，規劃深度體驗；如今，在花蓮各地逐漸開花結果，地方的年輕團隊用創意開展令人驚喜的可能。

如何讓更多人認識地方文化、了解地方物產進，而以實際的行動支持地方，是縣府努力的目標；而精緻農業結合精品觀光，可以成為解決之道。花蓮適合放慢腳步深度旅行，如何將以往蜻蜓點水的點狀旅行，延伸為深度停留？透過精緻的企劃力就可能翻轉。

柚花樹下品茶聞香 企劃力打造深度慢遊心體驗

以瑞穗來說，每年三月柚花盛開，清雅的香氣不輸茉莉花或桂花，但是卻很少人有機會近距離感受花香；而柚花開所代表的意思是，接下來將迎接花蓮柚子的產季。然而，每年全台灣都面臨文旦跟柚子過剩的問題，瑞穗的年輕團隊開始透過農業觀光體驗結合食農教育，改變民眾對柚子只是過節禮贈品的想法，也同步提升其他在地農產。

以往民眾來瑞穗，可能逛一小時農場、買包茶，冬天則是泡個湯就離開。有沒有方法能讓遊客在每一個地方都停留一下午、甚至一整天，創造深度的地方記憶，也創意地方商機？

我欣喜發現，瑞穗的年輕人不只響應縣府推廣有機的政策，更攜手創造深度精品體驗。

想像一下，陽春三月，柚花開，蜜蜂嗡嗡傳遞花的消息，農夫幽默分享花蜜與蜜蜂的故事，遊客驚喜體驗與小蜜蜂的第一次近距離接觸、品嘗蜂蠟內的熟蜜，增加了關於蜜蜂的知識；接著再親手摘採新鮮柚花，準備萃取淡雅的柚花純露，每一朵花都有遊客手摘的溫度。

另一頭，園子裡的柚花樹下，著唐衫的年輕茶師、咖啡師優雅地在樹下擺開茶席，邀請遊客聞柚花香、猜紅茶的品種、體驗不同咖啡風味，試試柚花純露加上柚子醋會是什麼感覺。不同花與茶混搭的風味，再加上創意飲調配搭，輕鬆的互動中，笑聲吟吟，轉眼間時光飛逝。

晚間，農場南瓜藤下擺開精緻的地方佳餚，每一道菜都來自瑞穗或花蓮鄉鎮；廚師羞赧地分享創意，月光伴著燈影，饕客們驚喜地品嘗在地創意，觥籌交錯間留下難忘的回憶。

瑞穗-柚花-品茶-茶席-精緻農業-精品觀光-地方創生-花蓮縣民眾透過品茶、聞香等精緻體驗，留下深刻回憶。圖片來源：花蓮市政府

體驗行銷與感動行銷創造地方經濟

我相信經過這個歷程，遊客對「柚子」的想法自然跳脫傳統「中秋贈禮」的思維，也會更珍惜每一朵柚花、每一顆柚子，對瑞穗這個地方也會產生不一樣的情感，甚至是更深度認識地方上的團隊。體驗過的人一定會想跟親友分享、選購地方好物，從而活絡地方、創造地方經濟。

縣府扮演的，是支持與協助行銷推廣的角色，讓團隊的能量被看見、吸引更多人造訪。

年輕的謝瑋翔是「吉林茶園」的第四代，也是「好茶咖啡工作室」的負責人。他跟在地志同道合的年輕人一起組成「瑞穗鄉休閒農業推廣協會」，包括「宇還地有機農場」的溫廷舜、王紫菁則是養蜂、種有機柚子、南瓜跟睡吊床的西瓜；魏世紘是經營「瑞穗快樂休閒農園」跟「康雄農場」的農二代；「興瑞文旦」的游振葦則是以科技的方式種植有機文旦，用數字證明有機文旦也能跟慣行農法一樣有量更有質；「老家後山菜」的何啟鳴負責團隊中的創意料理與說菜；黃泰然、蔡亞親開的「山下的厝溫泉民宿」則成為旅行中的住宿夥伴。

夥伴們各有所長，彼此互相幫襯。其中，更有來著不同鄉鎮、專業的青年們加入，像是玉里的西瓜青農王筠婷、「大樹攝影工作室」的林靜怡跟「一笑堂」的傅群諺、陳盈臻，他們共同企劃著屬於瑞穗、屬於他們的在地小旅行。

這群瑞穗的夥伴們，在三月間，以大地為展間，布置了以柚花為主角的休閒農業新體驗，以美學串起了農場間的農事體驗；透過與土地的親近，讓人認識農作、感受環境。最讓我感動的是，不同產業的夥伴都因為有共同的目標而同心學習新的知識。

這群優秀的地方團隊各有所長，彼此串聯與支持，發展出不同的精品級的深度體驗，隨季節而變化調整；有時是咖啡當主角，有時換西瓜當主題，有時以溫泉為出發。我相信，不只是柚子，西瓜、米、茶⋯⋯各種花蓮好山好水所孕育的作物，都有機會透過精品級的規劃與思維，創造改變，讓精緻農業結合精品旅遊展現不同的精采。

「全文轉載自未來城市(三月來花蓮品茶聞柚香——結合地方創生、農業、觀光的體驗行銷｜徐榛蔚專欄)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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