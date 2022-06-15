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花蓮秀林水蜜桃、壽豐紅豆災損 爭取農委會救助

中央社／ 花蓮縣15日電

近期天候不穩定，連續多天降雨，花蓮縣秀林鄉水蜜桃、壽豐鄉紅豆有災損情形，縣府組成勘災小組至現地勘查，提報農委會爭取天然災害現金救助，以降低農友損失。

近日秀林鄉水蜜桃、壽豐鄉紅豆等作物有農友反映受災情況，花蓮縣政府於14日邀請花蓮區農業改良場、農糧署東區分署等組成勘災小組至現地勘查，努力以最快速度，爭取公告農業天然災害現金救助，給予農友權益最大保障。

縣府農業處發布訊息表示，勘查結果評估，秀林鄉水蜜桃受3月下旬連續降雨影響，有授粉不佳、著果不良等遲發性災情，被害面積約1.1公頃，損害程度60%；壽豐鄉紅豆部分，則受5月霪雨影響，有子實發芽、豆莢腐爛、發霉等災情，被害面積約7.6公頃，損害程度30%；二者均已達現金救助啟動標準。

農業處長陳淑雯提醒，連續降雨容易造成農作物遲發性的損害，農友近期如有發現農作生長異常，主動向當地公所通報，以確認受災情形；各公所對於天然災害的受災田區，應動員人力進行勘查及拍照取證工作，以協助受災農友儘早復耕、復建，與維護申請天然災害救助的權益。

花蓮 災損 農委會

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