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迎接警察節 表揚「蘭城警英」父子先後得獎傳佳話
明天是警察節，宜蘭縣政府今天表揚模範警察、蘭城警英及績優一級主管，其中榮獲蘭城警英獎的刑大偵查佐陳宏恩，父親陳保羅也曾是第1屆蘭城警英，父子傳承，表現優異；此外在疫情期間，業務工作繁忙的行政科長蔡松本，經常忙到睡辦公室，他是這次唯一獲獎的一級主管。
縣長林姿妙今天在縣務會議表揚績優警察人員，縣警察局表示，這次蘭城警英獎獲獎共有10人，分為犯罪偵防、交通安全、為民服務類、優良風紀及特殊事蹟5類，獲獎者在各領域傑出表現及犧牲奉獻，樹立優良典範，工作生涯留下榮耀紀錄。
這次拿下蘭城警英獎的刑大偵查佐陳宏恩去年查獲毒品販賣29件37人，更偵破一起以林嫌為首17名詐欺車手集團，該詐欺集團利用拍賣(購物)詐財、盜用通訊軟體等手法進行詐騙，被害人多達103人，非法提領超過760萬元，保護縣民財產安全，足為表揚；不過他謙稱，所有刑事案件是由許多員警努力所累積下來，他只是被推派代表領獎，榮耀要歸於同仁。
他的父母親陪同受獎，父親陳保羅任職於少年隊小隊長，曾是第1屆蘭城警英獎得主，陳宏恩是第9屆，父子接棒傳承，備受讚譽；此外，縣警局行政科長蔡松本在疫情期間，配合衛生局進行疫調及足跡清查，有時忙到晚上沒時間回家，任勞任怨，是唯一榮獲表揚的績優主管。
表揚名單如下～模範警察：羅東分局警務佐魏美珍。第9屆蘭城警英獎：偵防犯罪類宜蘭分局偵查佐李駿業、刑事警察大隊偵查佐陳宏恩與羅東分局偵查佐邱丞頡，交通安全類交通隊小隊長簡瑞英與宜蘭分局警員洪家銘，為民服務類蘇澳分局警員松曉成、礁溪分局警員張湘芸與三星分局警員陳照平，優良風紀類督察科督察員游裕湘，特殊事蹟類保安科警員王志偉。績優一級主管行政科長蔡松本。
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