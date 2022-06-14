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蘇花改將開放重機上路 獲地方支持
蘇花改去年9月試辦黃牌及紅牌大型重型機車通行，試辦結果安全無虞，交通部將正式開放重機行駛蘇花改。宜蘭縣政府尊重中央決定，蘇澳地方人士認為，蘇花改既然是省道，就該依照省道標準開放機車通行，機車走舊蘇花公路太危險了。
蘇花改去年9月30日起試辦250C.C.以上黃牌及紅牌大型重型機車通行，試辦於3月31日結束， 交通部長王國材今表示，經公路總局評估，試辦期間的行車秩序、安全都沒有問題，建議直接開放，而且他也支持開放「白牌機車」通行蘇花改，已要求公總進行研擬，若可行將進行試辦後再開放。
宜蘭縣政府交通處表示，中央在半年多前試辦重機通行蘇花改，經過一定程序的安全評估後可望正式開放，縣府尊重中央決定。
蘇澳鎮前縣議員陳金麟表示，「開放，很好啊」，由於蘇花公路若遇上大雨或地震，易有落石坍方，機車族行駛舊蘇花非常危險；既然蘇花改是省道，就該依省道標準開放機車行駛，何況蘇花改的流量夠，交通順暢，開放機車通行沒有問題。
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