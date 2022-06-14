蘇花改將開放重機上路 獲地方支持

蘇花改去年9月試辦黃牌及紅牌大型重型機車通行，試辦結果安全無虞，交通部將正式開放重機行駛蘇花改。宜蘭縣政府尊重中央決定，蘇澳地方人士認為，蘇花改既然是省道，就該依照省道標準開放機車通行，機車走舊蘇花公路太危險了。

蘇花改去年9月30日起試辦250C.C.以上黃牌及紅牌大型重型機車通行，試辦於3月31日結束， 交通部長王國材今表示，經公路總局評估，試辦期間的行車秩序、安全都沒有問題，建議直接開放，而且他也支持開放「白牌機車」通行蘇花改，已要求公總進行研擬，若可行將進行試辦後再開放。

宜蘭縣政府交通處表示，中央在半年多前試辦重機通行蘇花改，經過一定程序的安全評估後可望正式開放，縣府尊重中央決定。