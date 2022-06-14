龍應台帆船課下水游泳被吹哨拍照 縣府：加強員工管理

前文化部長龍應台日前到台東活水湖帆船課前下水游泳，被管理員吹哨警示、並拍照，她在臉書貼文指「好像抓現行犯；台東縣政府打造出這麼一片美麗水域，然後禁止人們使用？這邏輯令人驚詫。」

台東縣政府今日回應，感謝龍應台正面指教，後續加強員工管理，並表示活水湖目前白天提供水面課程教學，水中或水下若有人游泳，可能發生碰撞危險，將儘快完成活水湖委外經營招標。

龍應台6月11日在臉書貼文，日前到大山大海的台東，努力想克服對水的恐懼。海泳之後去浮潛，浮潛之後去滑立槳，滑立槳之後去駕帆船。「我不想愧對大自然，人不應該愧對大自然。」

她說，帆船課開始前，先跳下水游泳幾分鐘吧，活動一下筋骨。突然岸上冒出一個「管理員」吹哨，然後拿出相機拍照，好像抓現行犯。不說一聲，對一個人猛照相，這是多麼侵犯的行為。跟「打耳光」差不多。

問緣由後，知道不是管理員錯，管理員只是執行被交代的任務：活水湖上午8時到下午5時之間禁止游泳。「縣府打造出這麼一片美麗水域，然後禁止人們使用？這邏輯令人驚詫。」

她說，什麼時候台灣的孩子可以真正自豪「我是海洋之子」，什麼時候台灣文化可以真正成為眼界開闊、氣魄宏大的山海文化呢？並認為台東已經做了很多，可以領先全台灣，做突破精神的山海第一縣吧。

台東縣政府農業處長許家豪說明，活水湖原委外經營，但現在尚未完成招標，目前白天有機關體體或學校申請借用做水上教學，當船艇在水面活動時，水中或水下如果有人游泳，可能會發生碰撞事故，發生危險，所以現制早上8時到下午5時禁止游泳。