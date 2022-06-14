金仁寶集團老董海上看基隆城博會 許勝雄：變化非常大
金仁寶集團董事長、海基會代理董事長許勝雄，今天參觀基隆城博會展場，並搭乘夏日海洋號前往正濱展區，許勝雄說，他常到基隆走，感受變化非常大，港口更具人文氣息，讓人親近水岸。
許許勝雄由市長林右昌市長導覽，參觀國門展區「基隆聯合事務所-時代基隆」，林右昌導覽各項市政建設擘劃，從展館展示各項競圖手稿與手作模型，說明逐步執行實踐理想的過程。
隨後一行人體驗海上看展遊程，從海上視角看基隆，前往正濱漁會大樓，欣賞潮藝術「未來島航」，以回收廢棄漁網，現地創作「潮來潮往」，另在「有一種味道在基隆上岸」展間，感受基隆味在地咖啡及美食文化。
許許勝雄指出，一個偉大的都市，都具有前瞻性與願景，真正落實執行理念。這幾年來，他常往基隆走，感受變化非常大，港口更具人文氣息，讓人親近水岸，文化的蛻變，加上觀光、海洋、都市與山丘結合。
許許勝雄表示，市長分享基隆未來的願景與想法，已經從北北基區塊延伸，連結到新竹科技廊帶，把北台灣資源做到能量整合與結合，這對台灣產業生命力與未來的衝擊及帶領都非常大。基隆早期有委託行，現今如何與產業鏈連結、增加腹地與資源走向國際，這是基隆可以思考的課題。
觀銷處長曾姿雯說，夏日海洋號從小艇碼頭出發到正濱漁港航行，水路串連把遊客從國門展區帶到正濱展區，活動期間平日12班次，假日16班次。航行過程，白天海上看基隆市景，晚間藉光環境，看看璀璨亮麗的基隆之美，歡迎大家來體驗「海上看展」遊程。
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