基隆65歲以上長者第4劑20日起開打 免預約、免排隊

基隆市長林右昌今天表示，65歲以上長者第四劑疫苗，將於20至24日，共5天進行造冊施打，將會比照前三劑的施打方式，提供便民的施打規畫，不用預約、不用排隊，一定打得到。

林右昌說，此次一樣由公所及里長協助造冊發放通知單，長輩只要依照各里規畫的時間前往即可。同時也安排施打疫苗專屬公車及防疫計程車提供長者使用，若有需要復康巴士者，也可與轄區公所或里長洽詢。

為鼓勵大家進行疫苗施打，基隆市也提供65歲（原住民55歲）以上長者，完成任何一劑疫苗施打即可獲得500元禮券及4支快篩試劑。

林右昌呼籲，雖目前基隆疫情獲得控制，但還是要透過完整接種疫苗保護自身健康狀態，基隆市65歲以上長者在第一劑的疫苗接種率達88%，第二劑81.4%、第三劑67.2%，都在全國各縣市名列前茅，歡迎符合資格的民眾踴躍前來接種，至於各區規劃施打的時間地點，市府將於明日對外公布，符合資格的民眾將會在17日前收到通知單。

有關疫情部分，基隆市今天832名確診人數中，外縣市通報97例，占18.13％；其中包括女性423人、男性409人。

專責病床總計有237床，目前已收治129人、空床108床，空床率45.8%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院：重症54名、中症17名、輕症23名；部立基隆醫院：重症3名、中症9名、輕症15名；三總基隆分院：中症5名、輕症1名；礦工醫院：輕症2名。