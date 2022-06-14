快訊

失業隔天就獲新工作 俄「最美檢察長」新職務曝光

志願填社區高中靠繁星上頂大最好？網揭血淚勸：選明星高中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆65歲以上長者第4劑20日起開打 免預約、免排隊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆65歲以上長者第4劑20日起開打，免預約、免排隊。記者游明煌／攝影
基隆65歲以上長者第4劑20日起開打，免預約、免排隊。記者游明煌／攝影

基隆市長林右昌今天表示，65歲以上長者第四劑疫苗，將於20至24日，共5天進行造冊施打，將會比照前三劑的施打方式，提供便民的施打規畫，不用預約、不用排隊，一定打得到。

林右昌說，此次一樣由公所及里長協助造冊發放通知單，長輩只要依照各里規畫的時間前往即可。同時也安排施打疫苗專屬公車及防疫計程車提供長者使用，若有需要復康巴士者，也可與轄區公所或里長洽詢。

為鼓勵大家進行疫苗施打，基隆市也提供65歲（原住民55歲）以上長者，完成任何一劑疫苗施打即可獲得500元禮券及4支快篩試劑。

林右昌呼籲，雖目前基隆疫情獲得控制，但還是要透過完整接種疫苗保護自身健康狀態，基隆市65歲以上長者在第一劑的疫苗接種率達88%，第二劑81.4%、第三劑67.2%，都在全國各縣市名列前茅，歡迎符合資格的民眾踴躍前來接種，至於各區規劃施打的時間地點，市府將於明日對外公布，符合資格的民眾將會在17日前收到通知單。

有關疫情部分，基隆市今天832名確診人數中，外縣市通報97例，占18.13％；其中包括女性423人、男性409人。

專責病床總計有237床，目前已收治129人、空床108床，空床率45.8%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院：重症54名、中症17名、輕症23名；部立基隆醫院：重症3名、中症9名、輕症15名；三總基隆分院：中症5名、輕症1名；礦工醫院：輕症2名。

基隆市長 疫苗 林右昌

延伸閱讀

王國材參訪城市博覽會肯定基隆是優等生 允全力幫忙

1280月票納台鐵與基隆？ 交通部長王國材：北北基先討論

朱銘紳士雕塑城博會10天限定 遊客爭相合照盼永遠都在

法國参議院訪問團參觀基隆城博會 沙灣追憶清法戰爭史

相關新聞

龍應台帆船課下水游泳被吹哨拍照 縣府：加強員工管理

前文化部長龍應台日前到台東活水湖帆船課前下水游泳，被管理員吹哨警示、並拍照，她在臉書貼文指「好像抓現行犯；台東縣政府打造...

國光1813D基隆第4條快捷公車 20日起每日往返增為50班

基隆市第4條快捷公車國光客運1813D，迎接疫後新生活，20日起增開上午8點20分班車，服務基隆與台北市通勤族，其餘班次...

蘇花改將開放重機上路 獲地方支持

蘇花改去年9月試辦黃牌及紅牌大型重型機車通行，試辦結果安全無虞，交通部將正式開放重機行駛蘇花改。宜蘭縣政府尊重中央決定，...

雨燕為何無巢可歸？獸醫批政府自作聰明致生態浩劫

6月11日，台東縣政府一則「鳥窩移居」的新聞稿，表面看來愛護生命的暖心服務，卻震驚了各界鳥類救援團體——在一陣緊急處置之後，174隻雨燕雛鳥目前僅存144隻，目前由野灣野生動物保育協會接手救援。究竟這起「雨燕移居」美事，是如何演變成「好心做壞事」的鬧劇？野生動物和人類生活的衝突是否無解？

活水湖這麼美麗禁游泳 龍應台：這邏輯令人驚詫

前文化部長龍應台在臉書表示，日前在台東活水湖游泳，被管理員吹口哨、猛照相，好像抓現行犯，「台東縣府打造出這麼一片美麗水域...

基隆65歲以上長者第4劑20日起開打 免預約、免排隊

基隆市長林右昌今天表示，65歲以上長者第四劑疫苗，將於20至24日，共5天進行造冊施打，將會比照前三劑的施打方式，提供便...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。