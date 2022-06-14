藍營砲轟砂石盜採入獄沒資格講清廉 江聰淵：已扛責

民進黨提名曾因砂石盜採入獄的宜蘭市長江聰淵參選縣長，以重返榮耀、清廉勤政做文宣。國民黨議會黨團今抨擊，砂石盜採的人有何資格講清廉，要他說明砂石盜採牟取多少利益？被關多久？向縣民道歉。江聰淵回應這是25年前的事，工人被誣指超挖，身為公司負責人他一肩扛起，被關3個月。

民國86年江聰淵以公司負責人承攬頭城鎮公所雨水下水道工程，因涉及砂石盜採遭法院判刑入獄，這件事最近再被掀開，江聰淵日前寫給黨內同志一張文宣。國民黨議員指出，江在文宣中把盜採砂石輕描淡寫說「誤判」、入獄是「幫別人扛責」，但實際情形如何大家都不清楚，身為縣長參選人有必要向縣民說清楚、講明白，對於自己破壞國工與環境保護的行為向縣民道歉。

國民黨議員楊弘旻、黃琤婷、莊淑如及林岳賢今召開記者會砲轟，民進黨徵召一位有科且坐過牢的人參選縣長，此一破天荒、有史以來從未有過之「創舉」，讓宜蘭人臉上無光，江更大言不慚掛起巨幅看板，口口聲聲說要「榮耀宜蘭」，自喻「清廉、勤政、愛鄉土」，試問破壞國土的人如何愛鄉土？提名犯罪坐牢的人參選，就是榮耀宜蘭？

黨團指出，宜蘭人向來重視環境保護，對於維護好山好水的蘭陽平原有份責任與榮譽感。江市長對於砂石盜採入獄一事總以「扛責」帶過，從未認真負責交代，這是蔑視宣蘭人智慧嗎？還是輕率地以為透過司法操作打擊對手，就可以不費吹灰之力，不必努力去跑基層傾聽民意，就能巧取並獲得勝選？

莊淑如說，林姿妙縣長尚在偵查階段，江動不動就跳出來大放厥詞，大言不慚說清廉、宜蘭價值，請問你用什麼角度說別人，有檢討反省過自己被法院判刑，早已讓宜蘭蒙塵嗎？說一套、做一套，嘴上恥言「勤政、清廉、愛鄉土」，以你涉犯破壞國土的砂石盜採，又從未對縣民道歉及說清楚講明白，這種人有什麼資格說清廉？