快訊

失業隔天就獲新工作 俄「最美檢察長」新職務曝光

志願填社區高中靠繁星上頂大最好？網揭血淚勸：選明星高中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍營砲轟砂石盜採入獄沒資格講清廉 江聰淵：已扛責

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
江聰淵參選縣長說要「榮耀宜蘭」，自喻「清廉、勤政、愛鄉土」，反遭國民黨議員質疑一個盜採破壞國土的人如何愛鄉土？記者戴永華／攝影
江聰淵參選縣長說要「榮耀宜蘭」，自喻「清廉、勤政、愛鄉土」，反遭國民黨議員質疑一個盜採破壞國土的人如何愛鄉土？記者戴永華／攝影

民進黨提名曾因砂石盜採入獄的宜蘭市長江聰淵參選縣長，以重返榮耀、清廉勤政做文宣。國民黨議會黨團今抨擊，砂石盜採的人有何資格講清廉，要他說明砂石盜採牟取多少利益？被關多久？向縣民道歉。江聰淵回應這是25年前的事，工人被誣指超挖，身為公司負責人他一肩扛起，被關3個月。

民國86年江聰淵以公司負責人承攬頭城鎮公所雨水下水道工程，因涉及砂石盜採遭法院判刑入獄，這件事最近再被掀開，江聰淵日前寫給黨內同志一張文宣。國民黨議員指出，江在文宣中把盜採砂石輕描淡寫說「誤判」、入獄是「幫別人扛責」，但實際情形如何大家都不清楚，身為縣長參選人有必要向縣民說清楚、講明白，對於自己破壞國工與環境保護的行為向縣民道歉。

國民黨議員楊弘旻、黃琤婷、莊淑如及林岳賢今召開記者會砲轟，民進黨徵召一位有科且坐過牢的人參選縣長，此一破天荒、有史以來從未有過之「創舉」，讓宜蘭人臉上無光，江更大言不慚掛起巨幅看板，口口聲聲說要「榮耀宜蘭」，自喻「清廉、勤政、愛鄉土」，試問破壞國土的人如何愛鄉土？提名犯罪坐牢的人參選，就是榮耀宜蘭？

黨團指出，宜蘭人向來重視環境保護，對於維護好山好水的蘭陽平原有份責任與榮譽感。江市長對於砂石盜採入獄一事總以「扛責」帶過，從未認真負責交代，這是蔑視宣蘭人智慧嗎？還是輕率地以為透過司法操作打擊對手，就可以不費吹灰之力，不必努力去跑基層傾聽民意，就能巧取並獲得勝選？

莊淑如說，林姿妙縣長尚在偵查階段，江動不動就跳出來大放厥詞，大言不慚說清廉、宜蘭價值，請問你用什麼角度說別人，有檢討反省過自己被法院判刑，早已讓宜蘭蒙塵嗎？說一套、做一套，嘴上恥言「勤政、清廉、愛鄉土」，以你涉犯破壞國土的砂石盜採，又從未對縣民道歉及說清楚講明白，這種人有什麼資格說清廉？

江聰淵說，這是陳年往事，工人被誣指超挖並無砂石外送，鎮公所公文也說明沒有超挖，他扛責被判刑，所謂不經一事、不長一智，此事成為他日後成長的動力，執行公務更加謹慎，他同時要求林姿妙對於偵查中的司法案件說清楚、講明白。

國民黨宜蘭縣議會黨團批評民進黨徵召一位有科且坐過牢的人參選縣長，有史以來從未有過之「創舉」，讓宜蘭人臉上無光。記者戴永華／攝影
國民黨宜蘭縣議會黨團批評民進黨徵召一位有科且坐過牢的人參選縣長，有史以來從未有過之「創舉」，讓宜蘭人臉上無光。記者戴永華／攝影

砂石 宜蘭 江聰淵

延伸閱讀

民進黨等疫情趨緩再提名？ 陳時中：不要等我

誰最愛送禮？ 宜蘭藍議員槓市長江聰淵

被指不願江聰淵當選 陳歐珀告鍾姓記者涉誹謗

江聰淵：林姿妙捲入弊案 糟蹋選民交付

相關新聞

龍應台帆船課下水游泳被吹哨拍照 縣府：加強員工管理

前文化部長龍應台日前到台東活水湖帆船課前下水游泳，被管理員吹哨警示、並拍照，她在臉書貼文指「好像抓現行犯；台東縣政府打造...

國光1813D基隆第4條快捷公車 20日起每日往返增為50班

基隆市第4條快捷公車國光客運1813D，迎接疫後新生活，20日起增開上午8點20分班車，服務基隆與台北市通勤族，其餘班次...

蘇花改將開放重機上路 獲地方支持

蘇花改去年9月試辦黃牌及紅牌大型重型機車通行，試辦結果安全無虞，交通部將正式開放重機行駛蘇花改。宜蘭縣政府尊重中央決定，...

雨燕為何無巢可歸？獸醫批政府自作聰明致生態浩劫

6月11日，台東縣政府一則「鳥窩移居」的新聞稿，表面看來愛護生命的暖心服務，卻震驚了各界鳥類救援團體——在一陣緊急處置之後，174隻雨燕雛鳥目前僅存144隻，目前由野灣野生動物保育協會接手救援。究竟這起「雨燕移居」美事，是如何演變成「好心做壞事」的鬧劇？野生動物和人類生活的衝突是否無解？

活水湖這麼美麗禁游泳 龍應台：這邏輯令人驚詫

前文化部長龍應台在臉書表示，日前在台東活水湖游泳，被管理員吹口哨、猛照相，好像抓現行犯，「台東縣府打造出這麼一片美麗水域...

基隆65歲以上長者第4劑20日起開打 免預約、免排隊

基隆市長林右昌今天表示，65歲以上長者第四劑疫苗，將於20至24日，共5天進行造冊施打，將會比照前三劑的施打方式，提供便...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。