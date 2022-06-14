影／孩子最愛遊戲「攀爬」還要爬很高台東兒童公園動土

台東縣首座大型兒童運動公園今天動土開工，這座專為兒童量身打造的特色遊戲場，日前邀請兒童參與，選出最愛遊戲是「攀爬設施」而且要爬很長、很高，下個月將辦第2次工作坊，聽兒童意見及需求統合設計後施工，明年2月完工。

台東兒童運動公園位於縣立體育場、台東大學台東校區，及台東舊鐵道路廊交集之閒置空地，面積約0.58公頃，今天舉行開工動土典禮，縣長饒慶鈴、縣議長吳秀華、議員陳銘風等人都到場，饒慶鈴也宣布兒童運動公園完工後，將整修旁邊現有兒童遊具設施，要讓台東孩子有更多安全的遊戲空間。

饒慶鈴表示，兒童運動公園串連縣立體育場，及台東大學台東校區周邊，位於台東舊站特區最核心區域，是一座專為兒童量身打造的特色遊戲場，透過參與式設計、工作坊，讓設計者第一線聆聽觀察孩子，從孩子視角了解需求。

「這或許和很多家長想法不同！」饒慶鈴指著孩子們挑出的遊戲說，孩子們都大膽、都喜歡爬高、挑戰攀爬遊戲，甚至有些孩子提建議，從高處往下跳的遊戲，爸媽會同意讓孩子玩嗎？但從這些建議中也看出孩子勇於挑戰的個性，愛攀爬、玩沙、玩水及擺盪設施、樹屋，縣府將請建築設計師盡量完成孩子心願。