台東熱氣球嘉年華「友善店家」提供免費充電 友善廁所

2022台灣國際熱氣球嘉年華，將於7月2日至8月15日舉辦，45天還安排7場次熱氣球光雕音樂會，為提供旅客更親切及便利服務，縣府招募在地店家加入「熱氣球嘉年華友善店家」，提供免費充電裝置、免費WiFi、友善廁所、旅遊諮詢等服務，歡迎台東店家共同報名參與。

台東縣政府交通及觀光發展處指出，為營造熱氣球嘉年華友善旅遊環境並促進商圈發展，縣府號召縣內能提供免費充電裝置、免費WiFi、友善廁所、旅遊諮詢服務，與親子友善等措施店家參與，符合資格店家可獲得「友善店家」標誌貼紙及店家資訊曝光。

招募訊息推出1周，已吸引超過20家業者熱情參與，包含餐飲業、旅宿業、地區農會、鄉土工作室、汽車租賃等，甚至有來自綠島的店家跨海報名，展現在地業者為旅客創造美好體驗的決心。